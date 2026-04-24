España presenta oficialmente su candidatura para organizar el Mundial de rugby de 2035

Gala del Rugby Español 2026, celebrada en Madrid. - FERUGBY / JAVIER IZQUIERDO

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (FERugby) ha celebrado este viernes su gala anual en la sede del Comité Olímpico Español (COE) y ha reunido a autoridades, patrocinadores y representantes para recalcar "el crecimiento del deporte" y presentar oficialmente la candidatura de España a organizar la Copa Mundial masculina de 2035.

Así lo indicó la propia Federación desde su página web. "Bajo el concepto 'Spain Connects Rugby', el evento ha servido como plataforma para proyectar la ambición del rugby español en el ámbito internacional. La candidatura al Mundial 2035 se plantea como un proyecto de país que integra a instituciones, territorios y a toda la comunidad del rugby, con el objetivo de posicionar a España como sede de uno de los mayores eventos deportivos globales", añadió la nota de prensa.

Durante esta Gala del Rugby Español 2026, se destacó "la evolución estructural" de dicho deporte en España y "su creciente presencia en competiciones internacionales", según la nota. "Se ha puesto en valor la capacidad organizativa del país, su red de infraestructuras y su papel estratégico como puente entre diferentes mercados y culturas dentro del ecosistema global del rugby", subrayó el comunicado de la Federación.

El acto contó con la intervención del presidente de la FERugby, Juan Carlos Martín 'Hansen', y del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Uribes. Ambos elogiaron la relevancia del proyecto y su impacto potencial a nivel deportivo, económico y social.

La candidatura mundialista para 2035 fue descrita en esa nota de prensa como "un proyecto que trasciende lo deportivo y que articula una propuesta conjunta de instituciones, territorios y comunidad deportiva, con el objetivo de situar a España como sede de uno de los eventos más relevantes del calendario internacional".

La gala incluyó reconocimientos a las selecciones nacionales por sus recientes hitos, reflejo del avance competitivo del rugby español tanto en modalidad XV como en seven. Estos galardones sirvieron, acorde a la nota de la FERugby, "para visibilizar el trabajo sostenido de jugadores, cuerpos técnicos y estructura federativa, en un momento en el que España refuerza su presencia en el contexto internacional".

Un momento significativo de la gala fue la entrega del reconocimiento 'Corazón de León' a José María Epalza, internacional con la selección española desde 1969 y capitán del combinado nacional a partir de 1975, habiendo desempeñado un papel fundamental como entrenador, seleccionador nacional (1986-1990) y dirigente en organismos internacionales.

"Su figura simboliza los valores, la trayectoria y el compromiso que han permitido construir el rugby español actual", dijo la FERugby sobre Epalza. No en vano, en Rugby Europe fue vicepresidente, responsable de competiciones y tesorero, y luego estuvo en el Consejo de World Rugby.

La Gala del Rugby Español 2026 acabó con una imagen conjunta de representantes institucionales, selecciones y protagonistas del rugby nacional, reflejando la unidad del sector. Este evento nace "como el punto de partida de un proyecto más amplio" y que en las próximas fechas conocerá el formato de futuras ediciones, en las que se incorporarán premiaciones dirigidas a estamentos y protagonistas de la Federación.