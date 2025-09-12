España remonta a Gran Bretaña y luchará por el bronce del Europeo femenino de sófbol

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de sófbol, este viernes, ha perdido por 11-0 contra la selección de Países Bajos y ha ganado por 5-6 a la de Gran Bretaña en sus dos últimos partidos de la Super Round del Campeonato de Europa, que se está disputando en Praga (República Checa), clasificándose así para la lucha por el bronce.

Habiendo logrado previamente un sitio en el top 6 de los equipos que buscarían medalla, España perdió el jueves ante Francia. Esa derrota, la segunda para las pupilas de Rafa Llames en este Europeo, provocó que se jugasen sus opciones de podio en sus dos compromisos de este viernes.

Ahora dentro del Grupo Z en este torneo, las españolas cayeron de modo claro frente al potencial ofensivo de las neerlandesas, quienes sumaron esos 11 'hits' en solo tres entradas y se allanaron el triunfo. Por ello, iba a ser aún más importante para España su cita ante las británicas.

Y pese a ir debajo en el marcador durante bastante tiempo, un 'grand slam' en la séptima entrada le dio a las de Rafa Llames una ventaja clave para consumar su remontada y entrar en la pelea por el bronce. No en vano, su balance en el grupo ya es de 2-3 (.400), igualado con Gran Bretaña.