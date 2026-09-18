España suma una plata y dos bronces en el Europeo de remo de mar

Un podio en el Campeonato de Europa de remo de mar. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española en el Campeonato de Europa de remo de mar ha conquistado este viernes en La Línea de la Concepción (Cádiz) una plata y dos bronces en pruebas por países, aumentando así el botín de seis medallas logrado el día anterior en la modalidad de esprint de playa.

Así, la competición de larga distancia reunió a 39 tripulaciones de 15 países. Y ya en la primera final, la de solo masculino, el malagueño Salvador Díaz ganó el bronce tras realizar en 27:03.18 los 6.000 metros del recorrido. Por delante, el finlandés Joel Naukkarinen (26:27.29) reeditó su título y el neerlandés Amos Keijser (26:34.43) acabó segundo.

Completó el programa de este Europeo por países la prueba del doble mixto. El propio Salvador Díaz y Marta de las Heras agarraron la plata gracias a su tiempo de 26:56.31 en meta y los también españoles Marcos Delgado y Marta Paradas consiguieron el bronce con su 27:22.25; el dúo finlandés de Joel Naukkarinen y Eeva Karppinen venció con su 26:10.24.