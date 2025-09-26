España suma sus primeras cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running de Canfranc

La selección femenina celebra su plata en la modalidad de Short Trail de los Campeonatos del Mundo de Trail y Mountain Running - RFEA/ JOSÉ MIGUEL MUÑOZ

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española sumó este viernes sus tres primeras medallas individuales, en la modalidad de Short Trail, en el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running que se están disputando en la localidad oscense de Canfrac y que provocaron el título mundial masculino y el subcampeonato mundial femenino por equipo.

En la prueba masculina de Short Trail, España brilló con una buena actuación colectiva refrendada por las medallas de plata y bronce de Manu Merillas y Andreu Blanes, sólo superados por el francés Frederic Tranchand. El cuarto puesto de Alain Santamaría daba el oro por equipos con 10 minutos de margen sobre Francia y 20 sobre Italia.

En la prueba femenina, Sara Alonso fue la mejor de las españolas, defendiendo bien su segunda posición en la bajada final para acabar por detrás de la sueca Tove Alexandersson, mientras que Ikram Rharsalla finalizaba octava y Patricia Pineda decimotercera para dar el subcampeonato por equipos tras Suecia.