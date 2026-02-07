España supera a Países Bajos con bonus ofensivo en su arranque del Campeonato de Europa de rugby

Lance de un partido de la selección española masculina de rugby XV. - FERUGBY / GABRIEL BOIA

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby XV ha arrancado su andadura en el Campeonato de Europa 2026 con una victoria de peso y mucho ritmo, por 33-51 en su visita a la selección de Países Bajos en un compromiso dentro del grupo A, sumando los 5 puntos posibles gracias al bonus ofensivo.

En el National Rugby Center de Ámsterdam, el conjunto dirigido por Pablo Bouza no especuló y pronto golpeó. En la segunda jugada, tras una melé dominante que forzó la ventaja, Martiniano Cian atinó una patada alta, que Iñaki Mateu recepcionó para posar el primer ensayo. Y luego, Gonzalo Vinuesa transformó un golpe de castigo para poner el 0-8.

La delantera española brilló en las fases de conquista, permitiendo que Ignacio Piñeiro culminara un potente trabajo colectivo de 'pick and go' para el 0-15 (min. 15). Aunque Países Bajos respondió por obra de Te Campbell tras mover el balón con criterio al ala, los 'Leones' volvieron a la carga. Samu Ezeala, asistido por Cian, y Alberto Carmona, tras una carrera eléctrica en solitario, distanciaron a España.

Antes del descanso, Carmona firmó su doblete gracias a un pase de Vinuesa al pie, dejando el marcador en 12-34 y acercando a los 'Leones' al punto bonus ofensivo (conseguir 3 marcas más que el rival) antes de pasar por vestuarios. Después del descanso, se mantuvo el guion y Hugo Pirlet aumentó la renta con un certero 'pick and go' en los primeros compases del segundo periodo, pero la afición local reaccionó.

El combinado neerlandés, pese a jugar en inferioridad por una tarjeta amarilla, se vio espoleado y continuó en la 'pomada'. Fue con una marca de su tercera, con una línea de carrera invertida y que sorprendió a la zaga rival (19-39). La mejor marca del partido llegó en el minuto 60: un 'peel off' desde la 'touch' iniciado por Manex Ariceta permitió a Nico Infer atacar el espacio y éste descargó para que Pau Aira anotase en transición.

En los compases finales, el neerlandés Dolman completó su cuenta particular, pero de nuevo Nico Infer, con una salida de melé individual cargada de potencia, volvió a morder para España. El local Sialau cerró el marcador definitivo de 33-51 en la última acción del encuentro. La nota amarga para los visitantes fue la lesión de Vinuesa.