España también empata contra Escocia (1-1) y se jugará las semifinales ante Inglaterra

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey hierba ha empatado este lunes ante Escocia (1-1) en el segundo partido del Grupo B del Europeo 2025, que se disputa en Alemania, y se jugará el pase a las semifinales en un duelo que se antoja complicado ante Inglaterra.

Tras inaugurar el campeonato continental con un empate contra Bélgica (2-2), actuales subcampeonas europeas, las jugadoras de Carlos García Cuenca no pudieron doblegar a Escocia y, con esos 2 puntos sumados, deberán esperar a ganar a Inglaterra, este miércoles a las 10.00 horas, para soñar con seguir vivas en el torneo.

España, que sabía lo que estaba en juego, salió a dominar y en los primeros cuatro minutos las 'RedSticks' tuvieron hasta cuatro ocasiones de gol, alejando a las escocesas del área española hasta el minuto 5, cuando Clara Pérez intervino por primera sacando un disparo con el pie.

Una acción que hizo reaccionar a Escocia pero España, cuando más sufría, se adelantó en el marcador gracias a Patricia Álvarez. La delantera española desvió un disparo de Lucía Jiménez y la bola se coló entre las piernas de la portera escocesa Jessica Buchanan. Poco después, Sara Barrios rozó el segundo gol pero no tuvo el acierto necesario.

Esa tónica tuvo continuidad en el segundo periodo, con España buscando ampliar su ventaja en el marcador y gozando de otras buenas cuatro ocasiones, pero la escocesa Katie Birch cubrió bien su portería, en una ayuda defensiva clave, para desviar fuera una bola que parecía ir a gol.

Ya en la segunda parte, la Escocia de Chris Duncan reaccionó y salió a por el empate. España, que intentaba cambiar el rumbo de un partido cada vez más decantado del bando escocés, tuvo buenas oportunidades en los sticks de Estel Petchamé y Laura Barrios, pero Buchanan fue un muro.

Ni en jugadas ensayadas, ni moviendo la bola, ni a la contra. No hubo manera de superar a Buchanan por segunda vez, y ésta sacó un claro mano a mano a Marta Segú, que no pudo convertir en gol el rechace y tiró al palo. No halló la suerte necesaria España para abrir brecha en el marcador y hundir moralmente a sus rivales.

Con el partido roto, las RedSticks siguieron buscando la sentencia pero sucedió lo contrario. Ellie Mckenzie, quien logró entrar con bola controlada al área para asistir a Heather McEwan, vio a su compañera igualar el choque tras superar a Clara Pérez, en el minuto 56.

Intentó España, a la desesperada, encontrar la portería contraria para ir con más holgura a la tercera y definitiva jornada contra Inglaterra, pero no aprovecharon el enésimo penalti córner y, pese a jugar con superioridad numérica el último minuto y medio por tarjeta verde a Amy Costello, no llegó ese anhelado gol del triunfo, y España se jugará las 'semis' ante Inglaterra.

"Hoy no nos hemos encontrado y no hemos estado fluidas en nuestro juego de posesión. Sí es cierto que hemos tenido acciones para meter gol, pero no ha podido ser. No hemos jugado bien y al final del partido nos han ganado la espalda y nos han empatado a falta de cinco minutos", comentó Xantal Giné en declaraciones facilitadas por la RFEH.

En este sentido, aseguró que se volcaron en el gol del triunfo y lamentó que este no llegada. "Nos hemos volcado en volver a marcar y no ha podido ser. No hemos jugado bien y no hemos sido efectivas en los PC, algo que tenemos que mejorar y encontrar las mejores sensaciones para poder ganar a Inglaterra", reconoció.