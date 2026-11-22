España termina tercera en Dubái y afina para la gran final de SailGP en Abu Dabi - SAILGP

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de SailGP hizo un tercer puesto este domingo en el Gran Premio de Dubái, donde se impuso Nueva Zelanda, antes de encarar la gran final del Rolex SailGP Championship el próximo fin de semana en Abu Dabi.

En las aguas de Mina Rashid, el Spain SailGP Team, que defendía el liderato de su grupo, adoptó una táctica idéntica a la del sábado en las salidas, llegando con velocidad desde atrás, aunque el resultado esta vez fue bien distinto.

En la primera manga, el equipo español se quedó encerrado en la parte superior del cajón y tuvo que poner en marcha un arriesgado plan B: maniobrar noventa grados hacia la izquierda y salir por detrás de la comprimida flota. La experiencia de los de Diego Botín funcionó y España demostró por qué es uno de los mejores equipos en el campo de regatas para ser terceros.

En la segunda manga, Españ vivió otra salida de infarto y, salvado el momento, controló la carrera para asegurar de manera definitiva su presencia en la regata decisiva del fin de semana, la novena de la temporada. Tras una ajustada salida en la que suecos y españoles fueron penalizados por salir fuera de tiempo -apenas unas milésimas-, los de Peter Burling se sacaron la espinita de este año, imponiéndose a Australia en la final del GP.

"Ha sido un fin de semana muy sólido. Hemos estado delante en todas las carreras, excepto en la final, donde un fallo del software nos ha penalizado. Hemos tenido que fijarnos en los otros tres barcos, y por eso nos hemos adelantado un poco. En cualquier caso, hemos cogido confianza para el domingo que viene", comentó Diego Botín, piloto del equipo español.