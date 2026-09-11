España vive su mejor jornada en el Europeo de Natación Paralímpica con tres oros

De izda a dcha: Ian Florencio, Nahia Zudaire, Tasy Dmytriv e Íñigo Llopis - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española presenta en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica que se está disputando en la localidad turca de Kocaeli vivió seguramente este viernes, durante la penúltima jornada, su mejor actuación con un total de diez medallas, entre ellas tres oros de Jacobo Garrido, Delia Fontcuberta y el relevo 4x100 estilos de 34 puntos.

Jacobo Garrido conquistó el oro en los 400 libre de la clase S9 con un registro de 4:13.73, aventajando al italiano Simone Barlaam en tres décimas (4:14.07) y en casi tres segundos al belga Sam de Visser (4:16.28) en una final donde el español Jian Wang terminó quinto (4:34.63).

También hubo título en los 50 libre S3, donde además hubo doblete de medallas con la valenciana Delia Fontcuberta proclamándose campeona continental con un crono de 48.95 y con la veterana Teresa Perales quedándose la plata, y cuarta medalla en la cita, repitiendo ambas el podio que ya habían protagonizado en los 100 libre S3.

Finalmente, el tercer metal dorado del día llegó gracias al relevo 4x100 estilos mixto de 34 puntos, donde Íñigo Llopis, Ian Florencio, Anastasiya Dmytriv y Nahia Zudaire se llevaron el oro con un tiempo de 4:31.48, aventajando en casi dos segundos a Rusia (4:32.29). Para Dmytriv y Zudaire es ya su quinta presea.

Por otro lado, en los 100 braza SB5, Aitana Estrada se hizo con la medalla de plata (1:49.37), por detrás de la alemana Verena Schott (1:46.13), con bronce en la prueba masculina de Toni Ponce con un tiempo de 1:28.80. También hubo premio en los 100 braza SB8 donde Óscar Salguero consiguió el bronce con un tiempo de 1:11.66, a una décima de la plata del ruso Daniil Smirnov y con Carlos Martínez, quinto (1:15.27).

Marian Polo y Emma Feliu compartieron podio en los 50 libre S13, donde fueron segunda y tercera, con tiempos de 27.90 y 27.94, y peleándole el oro a la italiana Carlotta Gilli (27.88), mientras que Enrique Alhambra fue bronce con 24.29 en la prueba masculina.

Por su parte, se quedaron fuera de las medallas Mikel Erdozáin y Yaiza Mata, cuartos en 200 libre S2 y 100 espalda S10, y Marian Polo y Leyre Ortí, también cuartas en 200 estilos SM13 y 100 libre S7 (2'31"06 y 1'16"24), al igual que Catalina Sagastizábal y Marta Fernández en 50 libre S6 y S4. Ariadna Edo y Julia Castelló fueron quintas en 200 estilos SM13 y 100 libre S5.

También terminaron sextos Miguel Ángel Navarro en 200 libre S2, Juan Ferrón en 200 estilos SM13, Anna Saiz en 50 libre S6 y Luis Huerta en 100 libre S5 (1'18"24). Mahamadou Dambelleh fue séptimo en 100 libre S11 y Beatriz Lérida, Sergio Martos y Jose Cantero concluyeron octavos en 400 libre S9, 50 libre S8 y 100 libre S11.

De este modo, a falta de una jornada para la conclusión de este Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, España suma 39 medallas, las mismas que hace dos años en Madeira (Portugal), con cinco oros, quince platas y diecinueve bronces, lo que la sitúa en el séptimo puesto del medallero.