El español Mateo Aragón recurre la sanción de siete partidos por un presunto insulto racista

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MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de rugby Mateo Aragón recurrirá la sanción de siete partidos por el Comité de Disciplina de World Rugby por un presunto insulto racista al francés Luka Keletaona durante el partido del Campeonato del Mundo M20.

"Tras recibir este lunes la resolución del Comité de Disciplina de World Rugby, en la que impuso a Mateo Aragón una sanción de siete partidos por un presunto insulto racista al francés Luka Keletaona durante el partido del Campeonato del Mundo M20, la RFER informa que, una vez analizado el escrito por el servicio jurídico, nuestro jugador ha decidido recurrirla", informó la entidad.

Desde la RFER insistieron en que siguen "apoyando firmemente la presunción de inocencia" del jugador. "Ante la ausencia de pruebas independientes, aprovechamos este comunicado para hacer una serie de consideraciones. En ningún momento pretendemos cuestionar el principio de tolerancia cero frente al racismo. Al contrario, precisamente por la gravedad de una acusación de racismo, consideramos que la exigencia probatoria debe ser máxima y, en nuestra opinión, en este sentido la resolución recurrida presenta debilidades importantes", valoró la entidad.

En su comunicado, enumera estas "debilidades importantes", entre las que destacaron la "ausencia de denuncia inmediata al árbitro". "Según Luka Keletaona, recibió un insulto racista de enorme gravedad. Sin embargo, en ese momento no acudió al árbitro, no avisó a ningún oficial, no hizo intervenir a su capitán y no pidió detener el partido como manda el protocolo. Fue el propio apertura francés quien reanudó el juego", defendió la federación.

Además, criticó que "la supuesta agresión verbal tampoco fue denunciada al árbitro al término del partido, pero, en cambio, sí se comentó a los medios de comunicación 'la intención' de la Federación Francesa de Rugby de hacerlo". "De hecho, nuestro jugador se enteró de la acusación a través de dos diarios deportivos franceses. Como consecuencia de ello, quedó socialmente señalado antes de ser juzgado y condenado reputacionalmente sin incluso haberse iniciado el procedimiento", denunciaron desde la RFER.

"Nuestro jugador siempre ha mantenido su versión de los hechos, la cual fue corroborada por un compañero y el preparador físico español, quienes en ese momento estaban cerca de él y, al igual que Mateo, también hablan francés. Ambos aseguran que escucharon la conversación y que no hubo ningún comentario o insulto racista. Sin embargo, la resolución se basa en la versión francesa y no explica de manera convincente por qué descarta la prueba española. Consideramos que en una acusación de racismo, esa motivación debería ser mucho más intensa", expresó la nota.

También menciona la RFER en su comunicado que la resolución "da enorme peso a que cinco jugadores franceses declararan contra Mateo Aragón". "Pero esos cinco testigos son compañeros y apoyaban al denunciante. Pudieron comentar los hechos entre ellos, ya que no declararon simultáneamente. Por tanto, no eran cinco fuentes independientes y la recogida sucesiva de los testimonios aumenta el riesgo de reconstrucción colectiva del relato. No hace falta afirmar que mintieron. Basta con señalar que la metodología no excluye la contaminación del recuerdo", aseveró la federación con rotundidad.

También creen que existen "contradicciones" entre los testigos franceses, que "no recogen exactamente la misma frase". "Aparecen versiones distintas: 'Chinese head', 'Chinese face', 'ugly Chinese face', 'Asian eyes' y 'slanted eyes'. La resolución las trata como equivalentes, sin explicar suficientemente por qué esas diferencias no afectan a la credibilidad de la acusación", relató el comunicado.

"Las imágenes muestran que uno de los testigos franceses estaba a una distancia que hace muy dudoso que pudiera escuchar con precisión la frase atribuida a nuestro jugador. Más aún, en un contexto de celebración de ensayo, con ruido ambiental, jugadores hablando, público y unos árbitros que no oyeron nada", agregó el documento.

Y desde la RFER consideran que hay "provocación del número 10 francés" hacia Aragón. "Mientras la acusación contra nuestro jugador carece de prueba objetiva, las imágenes sí muestran al número 10 francés realizando gestos provocadores hacia los jugadores españoles, quienes aseguran que les llamó 'españoles de mierda'. Esto es relevante porque apoya la versión alternativa de Mateo: hubo un intercambio verbal derivado de una provocación previa, no una agresión racista", expresó la entidad.

"El denunciante indicó que este tipo de insultos le han sucedido en otras competiciones. Si esa afirmación es cierta, esos hechos merecen nuestra condena, pero jurídicamente no prueban que Mateo Aragón pronunciara esas palabras en este partido. Las experiencias previas del denunciante no pueden convertirse en corroboración de un hecho concreto no probado objetivamente y dejan patente que debería conocer el protocolo no solicitó aplicar al árbitro", expresaron.

Desde la RFER, defendieron que Mateo Aragón es "un jugador que nunca ha sido expulsado y tampoco ha visto una tarjeta amarilla", pero que por este episodio "empezó a sufrir graves insultos y amenazas a través de las redes sociales". "La resolución coloca sobre un jugador de 19 años una etiqueta gravísima: autor de una conducta racista", denunció el comunicado.

"Eso puede afectar a su carrera, convocatorias internacionales, contratos, patrocinadores, reputación pública y, en definitiva, futuro profesional. La gravedad del estigma exige una prueba sólida, independiente y objetiva, y en este caso no existe", añadió.

Finalmente, la RFER expresó que "la lucha contra el racismo exige firmeza, pero también justicia". "Y en este caso, la condena parece apoyarse más en una convicción subjetiva que en una prueba suficientemente robusta", rezó el texto. "Condenamos rotundamente cualquier comportamiento, manifestación o actitud de carácter racista, xenófobo o discriminatorio. No existe ninguna justificación para este tipo de conductas, incompatibles con los valores del deporte, del rugby y de nuestra sociedad. Cualquier actuación que los vulnere merece el más absoluto rechazo y será tratada con la máxima contundencia", concluyó.