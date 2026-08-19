El español Tom Gabarro repite en la NFL Academy, el programa de élite de desarrollo de jugadores. - NFL

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa NFL Academy, con sede en el Reino Unido e integrado por 70 jugadores, entre ellos el español Tom Gabarro, anunció este miércoles su calendario de partidos para la próxima temporada, coincidiendo con el inicio del curso académico 2026-27.

Con 70 jugadores de 21 países diferentes en la plantilla, el programa de élite de desarrollo de jugadores de la NFL, con sede en Loughborough (Reino Unido), apoya a jóvenes estudiantes-deportistas con talento de todo el mundo.

Tras la temporada 2025, la Academy volverá a disputar encuentros contra cuatro prestigiosos equipos estadounidenses, junto con un calendario europeo ampliado que incluye dos partidos como local ante equipos alemanes en Loughborough y encuentros a domicilio en España y Austria.

La temporada del equipo comenzará en casa, en Loughborough (Reino Unido), el 20 de agosto frente a Marietta High School. Los Blue Devils recorrerán más de 6.400 kilómetros para inaugurar su temporada 2026 contra la Academy. A continuación, la Academy viajará a Estados Unidos para disputar dos partidos consecutivos en Ohio; el 28 de agosto ante Archbishop Hoban High School en Akron y Massillon High School el 4 de septiembre.

El 6 de octubre, NFL Academy volverá al terreno de juego en el Tottenham Hotspur Stadium, donde se enfrentará a Friendship Bowl Academy, de México, en el segundo encuentro de la Academy contra un rival mexicano. Y el último enfrentamiento contra un rival estadounidense llevará a NFL Academy de nuevo a Bradenton, Florida, para medirse a IMG Academy el 16 de octubre. Además, el 7 de noviembre, coincidiendo con el NFL Game en Madrid, se medirán a la selección española sub-19 en la capital.

"Cada temporada llega un nuevo grupo de deportistas con orígenes diferentes, y nuestro trabajo consiste en ofrecer a cada uno de ellos el entorno necesario para alcanzar su potencial", afirmó Kris Durham, responsable del programa NFL Academy con sede en Reino Unido.

"Este calendario nos pondrá a prueba frente a algunos de los mejores programas de institutos de Estados Unidos y a los equipos juveniles más fuertes de Europa, y ese es exactamente el nivel que necesitan nuestros estudiantes-deportistas si quieren ganarse oportunidades dentro y fuera del terreno de juego", agregó.

En este programa repetirá el español Tom Gabarra, de Barcelona y cuya trayectoria en el fútbol americano comenzó cuando se trasladó a Canadá para estudiar inglés. Cuando regresó a España, continuó desarrollando sus habilidades y en 2022 asistió a un evento de Trypot, para poco después representar a Gran Bretaña U17.

Durante esa experiencia, conoció al entrenador Daniel, quien posteriormente lo incorporó a NFL Academy tras su visita. Actualmente, está estudiando BTEC Sports Development y juega de Defensive Back (DB) o Wide Receiver (WR).