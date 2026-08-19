El español Tom Gabarro repite en la NFL Academy

El español Tom Gabarro repite en la NFL Academy, el programa de élite de desarrollo de jugadores.
El español Tom Gabarro repite en la NFL Academy, el programa de élite de desarrollo de jugadores. - NFL
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 18:02
Seguir en

   MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El programa NFL Academy, con sede en el Reino Unido e integrado por 70 jugadores, entre ellos el español Tom Gabarro, anunció este miércoles su calendario de partidos para la próxima temporada, coincidiendo con el inicio del curso académico 2026-27.

   Con 70 jugadores de 21 países diferentes en la plantilla, el programa de élite de desarrollo de jugadores de la NFL, con sede en Loughborough (Reino Unido), apoya a jóvenes estudiantes-deportistas con talento de todo el mundo.

   Tras la temporada 2025, la Academy volverá a disputar encuentros contra cuatro prestigiosos equipos estadounidenses, junto con un calendario europeo ampliado que incluye dos partidos como local ante equipos alemanes en Loughborough y encuentros a domicilio en España y Austria.

   La temporada del equipo comenzará en casa, en Loughborough (Reino Unido), el 20 de agosto frente a Marietta High School. Los Blue Devils recorrerán más de 6.400 kilómetros para inaugurar su temporada 2026 contra la Academy. A continuación, la Academy viajará a Estados Unidos para disputar dos partidos consecutivos en Ohio; el 28 de agosto ante Archbishop Hoban High School en Akron y Massillon High School el 4 de septiembre.

   El 6 de octubre, NFL Academy volverá al terreno de juego en el Tottenham Hotspur Stadium, donde se enfrentará a Friendship Bowl Academy, de México, en el segundo encuentro de la Academy contra un rival mexicano. Y el último enfrentamiento contra un rival estadounidense llevará a NFL Academy de nuevo a Bradenton, Florida, para medirse a IMG Academy el 16 de octubre. Además, el 7 de noviembre, coincidiendo con el NFL Game en Madrid, se medirán a la selección española sub-19 en la capital.

   "Cada temporada llega un nuevo grupo de deportistas con orígenes diferentes, y nuestro trabajo consiste en ofrecer a cada uno de ellos el entorno necesario para alcanzar su potencial", afirmó Kris Durham, responsable del programa NFL Academy con sede en Reino Unido.

   "Este calendario nos pondrá a prueba frente a algunos de los mejores programas de institutos de Estados Unidos y a los equipos juveniles más fuertes de Europa, y ese es exactamente el nivel que necesitan nuestros estudiantes-deportistas si quieren ganarse oportunidades dentro y fuera del terreno de juego", agregó.

   En este programa repetirá el español Tom Gabarra, de Barcelona y cuya trayectoria en el fútbol americano comenzó cuando se trasladó a Canadá para estudiar inglés. Cuando regresó a España, continuó desarrollando sus habilidades y en 2022 asistió a un evento de Trypot, para poco después representar a Gran Bretaña U17.

   Durante esa experiencia, conoció al entrenador Daniel, quien posteriormente lo incorporó a NFL Academy tras su visita. Actualmente, está estudiando BTEC Sports Development y juega de Defensive Back (DB) o Wide Receiver (WR).

Contador

Contenido patrocinado