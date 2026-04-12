Las españolas Noemí Romero y Erica Sanz se cuelgan un bronce europeo en trampolín sincronizado

Archivo - La gimnasta española Noemí Romero, en la clasificación de Gimnasia en Trampolín de Paris 2024. - COE - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Noemí Romero y Erica Sanz se colgaron la medalla de bronce en la modalidad de trampolín sincronizado durante el Campeonato de Europa de Gimnasia en Trampolín 2026, celebrado en Portimão (Portugal).

España sumó un total de cinco medallas, con el oro junior de Gabriel Arias en la final individual masculina, el bronce y la plata femenino y masculino por equipos junior, y la plata de Carlos Martín y Manuel Oliva en trampolín sincronizado junior.

En categoría senior, España se subió al podio gracias al sincronismo femenino, con Noemí Romero y Erica Sanz. Estos resultados han permitido asegurar la clasificación para los próximos Juegos Europeos, consolidando el buen momento del equipo español en el panorama internacional.