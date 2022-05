La esquiadora olímpica Núria Pau se retira de la alta competición

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora alpina Núria Pau, que este año se convirtió en esquiadora alpina olímpica en la cita de Pekín 2022, se retira de la alta competición y termina su carrera como deportista profesional, a pesar de que seguirá vinculada al mundo del esquí.

A principios de junio, la de Ribes de Freser celebrará en su pueblo un acto de despedida con todas las personas que la han acompañado a lo largo de su carrera deportiva y que la han ayudado a hacer realidad su sueño de niñez: participar en unos Juegos Olímpicos.

"Ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar nunca. Ha sido más difícil decidir dejar el esquí de alta competición que decidir seguir adelante en las pasadas temporadas en las que tenía que afrontar la temporada con recursos privados, sin equipo y con muchas incertidumbres. Lo he estado meditando durante un tiempo porque quería tomar la decisión correcta, puesto que el esquí de competición es lo que más me gusta y ha sido toda mi vida", reconoció.

Su idea era seguir después de los Juegos Olímpicos, pero en las últimas semanas ha considerado la opción de empezar una nueva etapa. "Hay diferentes motivos por los cuales he decidido dejar el mundo de la alta competición. Uno de ellos son todas las dificultades que tengo que afrontar cada temporada a nivel logístico, económico, físico y mental por no contar con los recursos necesarios", valoró.

"El hecho de haber conseguido mi principal objetivo, participar en unos Juegos Olímpicos, también ha hecho que me pueda plantear nuevos objetivos fuera de la competición. Como deportista de élite, evidentemente tenía otros objetivos por cumplir y la idea inicial era seguir después de los Juegos, por lo cual ha resultado todavía más difícil tomar la decisión ya que dejo retos y objetivos por cumplir", reconoció.

Núria Pau empezó a esquiar a los tres años en Vall de Núria y a los 12 años entró en La Molina Club d'Esports, a los 16 en el equipo catalán de esquí alpino y a los 17 en el equipo Júnior de la RFEDI.

Durante la temporada 2020/2021 entrenó con el Equipe Limone, un equipo del Piemonte que reunía todas las características que buscaba para encarar las competiciones en un máximo nivel y luchar por su sueño olímpico, después de estar meses parada a causa de la pandemia.

En esta última temporada 2021/2022 sufrió una lesión fruto de una caída al final de la campaña anterior, pero se recuperó y en septiembre volvió a esquiar y recuperó las buenas sensaciones rápidamente. Una vez recuperada de esta lesión, al final de la pretemporada del 2021, sufrió una pequeña lesión en el tobillo que no le permitió entrenar y competir tanto como hubiera deseado.

Aun así, la esquiadora catalana se recuperó totalmente y demostró todo su potencial en la Copa de Europa de Orcieres, Francia, en la que salía con el dorsal número 40 y consiguió finalizar la primera manga en 27ª posición y la segunda manga en octava posición. Consiguiendo así la posición número 18. Gracias a este buen resultado y a los de la anterior temporada, Núria Pau consiguió el billete hacia Pekín para competir en sus primeros Juegos Olímpicos.

En su debut, la de Ribes de Freser salía con el dorsal 48 y acabó en la posición 40 en la primera manga pero no pudo acabar la segunda a causa de una caída. Núria Pau cerró la temporada olímpica revalidando su título de Campeona de España de Slalom y quedando segunda en la disciplina de Gigante.