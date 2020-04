Las estrellas de World Padel Tour lanzan un mensaje de ánimo en plena crisis

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Llevamos más de un mes sin abrazarnos, sin besarnos, sin decirnos te quiero. Sí, se está haciendo duro, pero hay que seguir. Este partido no lo gana el talento de Lebrón, ni la derecha de Salazar. Tampoco la 'cuchilla' de Paquito o la eficacia de Belasteguín. Este partido se gana siendo solidario". Así arranca el nuevo vídeo de World Padel Tour, que quiere mandar un mensaje de optimismo y de solidaridad con todas las afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus.

Las estrellas de World Padel Tour homenajean a la ciudadanía en unos momentos de incertidumbre, en los que World Padel Tour también quiere hacer un homenaje a los sanitarios en primera línea de la batalla, como las jugadoras de World Padel Tour Bárbara Las Heras (Médico Residente en el Hospital La Paz de Madrid) o Sandra Bellver (Enfermera en el Hospital Bellvitge de Barcelona).

"Este torneo no tiene bandera, no es un Open, ni un Master, pero es el más importante de nuestras vidas. Por ganarlo no dan puntos, ni te conviertes en Maestro o Maestra. El premio es volver, seguir sanos y cuidar de los que siempre nos han cuidado", reza el vídeo.