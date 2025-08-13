La etapa 1 de The Ocean Race Europe va hacia un desenlace con maniobras constantes

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La etapa 1 de The Ocean Race Europe 2025 se encamina a un desenlace con las tripulaciones obligadas a pasar la noche sin dormir y a realizar maniobras constantes mientras navegan de ceñida hacia la línea de meta en Portsmouth (Inglaterra), lidiando además con vientos flojos y pasillos estrechos.

Los primeros días de regata se desarrollaron en fases muy definidas, desde la intensa navegación costera tras salir de Kiel (Alemania) hasta la travesía rápida y constante por el Mar del Norte. Ahora, con menos de 100 millas por recorrer, el tramo final promete ser el más duro.

En ese desenlace, la atención se centrará en el Canal de la Mancha porque la ruta se estrecha entre la costa y las zonas de exclusión. Así, el 'Biotherm' fue este miércoles el primer navío en entrar en una zona de vientos flojos cerca de Dover, donde menos de cinco millas separan la costa de la zona prohibida; luego, el paso se reduce a solo 3,3 millas.

Con viento estable sería justo, pero el sudoeste previsto parece la dirección menos deseada y augura travesías incómodas al "rebotar" de un lado al otro con continuas viradas. A las 14.00 horas, el 'Biotherm' mantenía 18 millas de ventaja sobre el 'Paprec Arkéa', con el 'Malizia' a 14 más; el 'Be Water Positive' estaba a 70 millas y el 'Amaala' a 96.

Si el 'Biotherm' mantiene el ritmo y protege su liderato en esta sección exigente, podría cruzar la meta en Portsmouth este jueves ya de madrugada. "Pero la lucha durará toda la noche, y con los roles previstos, el podio aún puede cambiar", advirtió la organización de este campeonato mediante una nota de prensa.

Mientras tanto, la organización confirmó que el 'Holcim PRB' y el 'Allagrande MAPEI Racing', implicados en una colisión tras la salida, han presentado protestas mutuas. "La audiencia será en la escala de Cartagena tras la etapa 2. Ambos siguen en Kiel, trabajando en sus reparaciones", concluyó el mismo comunicado oficial.