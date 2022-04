El etíope Haftu Teklu revalida su victoria en la eDreams Mitja Marató Barcelona con récord de la prueba

La keniana Margaret Kipkemboi vence en categoría femenina

El atleta etíope Haftu Teklu se ha impuesto este domingo, por segundo año consecutivo, en la 32ª edición de la eDreams Mitja Marató Barcelona, estableciendo además un nuevo récord de la categoría masculina con un tiempo de 59.06, mientras que la keniana Margaret Kipkemboi ha ganado la prueba femenina.

En total, más de 13.500 corredores y corredoras se han reunido en la carrera organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y RPM SPORTS para afrontar la cita, que dio comienzo a las 8.30 horas con una temperatura de 7°C y una humedad del 57%. Los músicos catalanes Llibert Fortuny y Mireia Farrés amenizaron la salida.

Teklu, de 27 años, no defraudó a los pronósticos y revalidó el título. Con la ayuda de una liebre, el grupo líder -formado por Teklu, Titus Mbishei, Berhane Tesfay, Ali Chebures o Chala Regasa, entre otros- superó el km 5 de carrera en 14.12, y el 10 en 27.54, 16 segundos más rápido que en la pasada edición.

Superado el kilómetro 15, la liebre dejó a los aspirantes afrontar los últimos kilómetros en solitario, y fue Teklu el que en la recta final logró imponerse parando el crono en 59.06, nuevo récord de la prueba y 33 segundos por debajo de la anterior plusmarca que consiguió el año pasado.

Con este tiempo, Teklu logra la 9ª mejor marca del año en esta distancia. El etíope Chala Regasa (59.10) y el keniano Elvis Cheboi (59.15) completaron el podio. "Ha sido una carrera fantástica, la temperatura ha sido ideal para correr rápido, me siento muy feliz. He entrenado muy duro para volver a ganar esta carrera. Barcelona es una ciudad que me encanta, maravillosa, he sentido el calor y los ánimos del público desde el comienzo. Es un circuito equilibrado con zonas muy rápidas. El próximo año repetiré sin ningún tipo de duda", indicó Teklu.

En categoría femenina, la keniana Margaret Kipkemboi y la etíope Gete Alemayehu se desmarcaron pronto de sus rivales, a las que dejaron a 33 segundos en el km 10 (30.58). Ya en el 15, Kipkemboi se descolgó para ganar con un tiempo de 1.05.26, segunda mejor marca femenina de la carrera barcelonesa y quinta mejor marca de este año en medio maratón.

Alemayehu (1.06.37) terminó segunda y la etíope Asnakech Awoke (1.09.34), tercera. "Estoy muy contenta por esta victoria, en la que he conseguido, además, establecer una fantástica marca en esta distancia. El circuito es muy rápido, y a pesar del viento, me he sentido muy cómoda. Desde que pisé esta ciudad, mi sueño era ganar esta carrera, así que ha sido una jornada magnífica", señaló Kipkemboi.