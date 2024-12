Eurodiputados españoles se unen para dar visibilidad al deporte para personas con discapacidad

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios eurodiputados españoles participaron este lunes en una jornada en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid destinada a dar visibilidad al deporte para personas con discapacidad a través de un partido de fútbol inclusivo y una carrera de relevos con atletas paralímpicos con discapacidad visual.

Las instalaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) acogieron la jornada 'Unidos por la Discapacidad', organizado por la Oficina del Parlamento Europeo, la Representación de la Comisión Europea en España, el Grupo Social ONCE y LaLiga, con motivo de la celebración este martes del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Rosa Estarás, Adrián Vázquez, Susana Solís y Maravillas Abadí, por parte del Grupo PPE, Nicolás González Casares, por parte del Grupo S&D, y Mireia Borràs, del Grupo Patriotas por Europa, vivieron un día especial en el que en primer lugar se pusieron un antifaz y participaron en una carrera de relevos con la ayuda de atletas paralímpicos como Alba García Falagán y Álvaro del Amo, medallistas el pasado verano en Paris 2024, y Eduardo Uceda.

Posteriormente, se celebró un partido de fútbol inclusivo donde formaron parte de los dos equipos formados por jugadores con discapacidad intelectual de LaLiga Genuine, entrenados por el exjugador Mario Suárez y la exfutbolista Aintzane Encinas, con la participación de exfutbolistas como Sergio Pachón y dirigido por el excolegiado Antonio Mateu Lahoz.

"Es muy importante hacer cosas de estas porque la visibilidad es fundamental para romper estereotipos sobre las personas con discapacidad porque la persona con discapacidad tiene liderazgo, es un agente que va a cambiar la sociedad y nos va a remover conciencias para hacerla más igualitaria e inclusiva, por lo tanto son motor de la sociedad, no son furgón de cola, son locomotora", aseveró Rosa Estarás a Europa Press.

La eurodiputada demandó "hacer más de lo que se hace" en muchos aspectos de la sociedad como la educación, el empleo, la justicia, la violencia de género o el acceso a la salud. "Hay que hacer que esto sea visible y sobre todo remover conciencias", añadió Estarás, que hizo hincapié en el buen ejemplo de esto que supuso la película 'Campeones'.

"Acercó el mundo de la discapacidad a todos los ciudadanos y nos enseñó que son grandes", recalcó.

"Bastante" conocedora de "la realidad de toda Europa" por su papel de vicepresidenta europea de Discapacidad, afirmó que "España tiene la iniciativa social más grande del mundo" con organizacion y asociaciones "inmensas" como "la ONCE o CERMI, que son referentes a nivel mundial".

"Tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos que tener las gafas puestas permanentes de la justicia social y de no dejar a nadie atrás, y especialmente este colectivo. Yo las llevo puestas siempre y me funciona, pero hay que intentar que todo el mundo las lleve", sentenció la balear.

Por su parte, Nicolás González Casares recordó que en esta lucha "no hay ni colores ni partidos". "Estamos todos unidos en una lucha por la diversidad, por romper barreras. Y yo quiero agradecer a la ONCE, a LaLiga y al CSD, que tengan este tipo de iniciativas para visualizar este Día Mundial de la Discapacidad y las barreras a las que se enfrentan cada una de estas personas que sufren cualquier tipo de discapacidad, en cualquier grado, pero que cada día tienen problemas cuando se quieren salir de su casa o simplemente salir de la cama", indicó.

Sobre el papel de España en esta faceta a nivel europea, resaltó su buen hacer gracias a tener "un buque insignia" como es la ONCE y lo vital de "la colaboración público-privada". "Hay una tradición española, que se basa en muchas organizaciones, que gracias a ellas hay un empuje, y ese empuje también tira del carro político, de las instituciones. Creo que hemos avanzado mucho, pero aún queda muchísimo para avanzar", puntualizó.

"Me veo muy mal comparado con ellos. He jugado un 'poquito' al fútbol, pero ellos han jugado muy bien, hay gente que ha jugado muy bien. Me gustaría decir, 'Oye, pero ¿dónde está la discapacidad si me pasáis por encima, no?' Las personas con discapacidad luchan cada día, se superan y superan a aquellos también que no la tenemos", resaltó sonriente.

RODRÍGUEZ URIBES: "EL DEPORTE ES UN DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS"

Por su parte, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, dejó claro que "el deporte es una cuestión de Estado y es un derecho de todas las personas". "Y las Administraciones tenemos la obligación de garantizarlo", enfatizó en la inauguración de la jornada.

El dirigente recalcó varias de las medidas que ha tomado el Gobierno en este sentido como la modificación del artículo 49 de la Constitución, la equiparación de premios por medalla en Juegos entre olímpicos y paralímpicos, el proceso de integración en las federaciones o el conseguir hacer más accesibles los CAR de España. "Este es el camino y nuestra obligación", aseveró.

Uribes recalcó que esta jornada era "un motivo de felicidad, de satisfacción y de orgullo" y que un gobierno "tiene que poner más énfasis donde hace más falta", deseando que cada vez se vean más competiciones inclusivas.

"Con una última idea final, que es que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, más allá de los nombres, sean casi unos únicos Juegos, donde las personas compitan con sus iguales, en función de la capacidad o la discapacidad que tienen, pero que seamos capaces de esa igualdad plena, al final, como una gran utopía", añadió.

Ante los medios, el presidente del CSD confirmó que van a presentar próximamente "un gran plan nacional para combatir el sedentarismo y favorecer la actividad física" y que deben trabajar "de la mano" con el Comité Paralímpico Español. "Cuando estuve en los Juegos Paralímpicos de París dije que había mucha capacidad, en muchos sentidos también, de lo que significa desde el punto de vista pedagógico y del punto de vista de los valores. Diría que son lecciones de vida", confesó.

Por su parte, Javier Güemes, director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE, agradeció a los eurodiputados por "la cortesía" de participar en este evento y al CSD por ceder "un centro de referencia mundial" para conseguir se puedan unir "discapacidad y deporte" en ayuda de "consolidar los derechos de las personas con discapacidad". "Se ha avanzado mucho en la Unión Europea en discapacidad, pero queda mucho. Tenemos que conseguir que las cuestiones sociales sigan en la agenda de Europa y reforzándose en el futuro", añadió el directivo.

Además, Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga, aseguró que es "fundamental dar visibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en el deporte". "LaLiga Genuine es un proyecto integrador que está creciendo día a día. Hay un camino difícil por delante y tenemos que luchar todos para romper esas barreras", admitió.