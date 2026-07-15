El Europeo de atletismo 'indoor' de Valencia 2027 ya supera las 500 personas inscritas como voluntarias

Una carrera en el Velòdrom Lluís Puig. - PRESS VALENCIA 2027

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa de atletismo en pista corta de Valencia 2027 ha cerrado la primera fase de su programa de voluntariado con más de 500 personas inscritas y por eso el Comité Organizador ha animado "a sumarse durante este mes de julio" a esa iniciativa, para un evento programado en el Velòdrom Lluís Puig del 4 al 7 de marzo del próximo año.

"La organización quiere dar un nuevo impulso a la convocatoria y recuerda que todavía está abierto el proceso de inscripción durante este mes de julio. Tanto quienes quieran sumarse por primera vez como quienes ya estén preinscritos pueden formalizar su participación a través del formulario oficial de inscripción, antes de que finalice el plazo el 31 de julio, un paso imprescindible para que el Comité Organizador pueda avanzar en la planificación de las áreas y las uniformidades de cara a la cita continental", se indicó este miércoles en una nota de prensa.

Luego la nota subrayó que "la aportación de los voluntarios resulta decisiva para el éxito del campeonato". Y su coordinador en el mismo Comité, Sergio Aguado, añadió que "el verdadero latido" del evento será la labor de los voluntarios y voluntarias porque suya será "la primera cara que verán miles de atletas y aficionados llegados de toda Europa", marcando "la diferencia entre un buen campeonato y uno inolvidable".

La organización, en su comunicado, finalmente apuntó que "trabaja de manera conjunta e integrada con todas las instituciones implicadas en el evento", desde la European Athletics (EA), la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana (FACV) hasta la Fundación Deportiva Municipal (FDM Valencia), la Generalitat Valenciana (GVA) y la Fundación Trinidad Alfonso.