Ewart Marín asegura la tercera medalla para España en el Campeonato de Europa de boxeo

Ewart Andrés Marín, durante un combate. - FEBOXEO

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El camagüeyano Ewart Andrés Marín se ha clasificado este miércoles para las semifinales en la categoría de -60 kg del Campeonato de Europa de boxeo, que se está disputando en Sofía (Bulgaria), y ha reservado así la tercera medalla para la representación española, tras las ya seguras de Laura Fuertes en -51 kg y de Enmanuel Reyes Pla en -90 kg.

Laura Fuertes se cruzó en la semifinal de su prueba a la alemana Maxi Klötzer, cuarta cabeza de serie en este Europeo. En el primer asalto, la boxeadora asturiana intentó imponer su ventaja de envergadura, usando el 'jab' y desplazándose ante los ataques rivales para sacar derecha recta, pero cuatro de los jueces premiaron la actitud ofensiva de la germana.

Apretó Fuertes durante el segundo acto, cerró la guardia defensiva y sacó más su derecha, llevando mucho la iniciativa y acercándose en el marcador. De cara al tercer asalto, similar al anterior, su golpe de derecha impactó más, por lo que los cinco jueces valoraron el esfuerzo y remontó por decisión dividida (3-2). El próximo viernes peleará en la final contra la púgil turca Hatice Akbas, que ha bajado de división.

Reyes Pla, por su parte, se midió al georgiano Georgii Kushitashvili. En el primer asalto, 'El Profeta' impuso su mejor línea de boxeo ante un oponente grande y que salió a por todas. Sin embargo, el español sufrió en el segundo asalto un ataque en tromba del georgiano; a eso se unió un punto descontado y perdió el rumbo, entrando 'al palo' hasta perder.

En el tercer y decisivo acto, Reyes Pla recuperó la media distancia, desde donde conectó varias veces su derecha; Kushitashvili quiso atacar, pero sin llegar con manos tan nítidas. Eso marcó la diferencia y, con suspense (3-2), el púgil español avanzó a una final que disputará también el viernes por la tarde ante otro boxeador turco, Emrah Yasar.

Como colofón español a esta séptima jornada del torneo, Ewart Marín se enfrentó en cuartos de final a Jude Gallagher, brillante en cruces anteriores. Fiel a su estilo, el irlandés salió a atacar, pero Marín supo esquivar, adelantarse y aplacar a su adversario en los dos primeros minutos; cuando Gallagher bajó prestaciones, Marín lo aprovechó porque se desplazaba y tocaba para lograr una leve ventaja en las cartulinas.

En el segundo asalto, Gallagher volvió a la carga y Marín respondió con manos claras. Pese a eso y que dos jueces le habían dado los dos primeros parciales, en los tres últimos minutos se resolvió todo. El guion se repitió, las piernas del camagüeyano acusaban el esfuerzo y los lances en la corta se multiplicaron. Pero resistió los envites del irlandés, metió sus manos y, finalmente, Marín se llevó otra apretada decisión (3-2) para citarse este jueves con el local Radoslav Rosenov.