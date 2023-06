El ex jugador de la NFL Ryan Mallett muere ahogado en la costa de Florida a los 35 años.

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex 'quaterback' Ryan Mallett, que jugó para los New England Patriots, los Houston Texans y los Baltimore Ravens, ha fallecido ahogado en una playa en Florida a los 35 años, según ha informado este miércoles la NFL.

Mallett se ahogó en la costa de Gulf Shore Drive en Destin, en Florida, según informó el Departamento del Sheriff de Okaloosa, que desveló que un grupo de personas intentaban sacar del agua al ex 'quaterback', que ya no respiraba cuando los socorristas lo atendieron fuera del mar.

Su primer equipo en la NFL, los New England Patriots, despidieron "profundamente entristecidos" del exjugador. "Nuestros pensamientos están con la familia Mallett, sus ex compañeros de equipo y todos los que están de luto por su pérdida", indicó un comunicado del club, que eligió al ex 'quaterback' en la tercera ronda -puesto 74- de en el Draft de 2011.

En 2013, Mallett se marchó a los Texans y terminó su carrera con los Ravens, donde jugó entre 2015 y 2017. El exjugador disputó 21 partidos, con nueve pases de 'touchdown' y 10 intercepciones de promedio.