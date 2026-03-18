La exposición 'Reinas del desierto' reúne en Zaragoza la mayor colección de motos del Dakar vista en España

Motos de la exposición 'Reinas del desierto' en Zaragoza. - CHUS MARCHADOR

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Reinas del desierto', organizada por Fundación Ibercaja y ubicada en el Puente Zaha Hadid de Zaragoza y abierta hasta el próximo mes de junio, reúne en Zaragoza 25 motos del Rally Dakar pilotadas por españoles entre 1982 y 2025.

Esta muestra ofrece un recorrido por la evolución técnica, deportiva y humana del Dakar a lo largo de más de cuatro décadas. El pasado viernes se inauguro oficialmente en un acto que reunió a algunas de las figuras más representativas del Dakar en España, como Juan Porcar, Arturo Casanova, Toni Boluda y Carlos Mas, protagonistas de las primeras participaciones españolas en el rally.

Junto a ellos, también estuvieron presentes referentes de generaciones más recientes como Marc Coma --cinco veces ganador del Dakar--, así como Gerard Farrés, Jordi Viladoms, Lorenzo Santolino y Joan Barreda.

La exposición ha sido producida por Pep Vila, gestor de la muestra y quien ha logrado reunir un conjunto de 25 motocicletas del Dakar --una propuesta única en España--, y 'PROmotor Les Comes Special Events', responsables de la conceptualización y desarrollo del proyecto.

Así, la muestra permite recorrer las tres grandes etapas del Dakar --África, Sudamérica y Arabia Saudí--, así como conocer a los protagonistas que han marcado su historia, con especial protagonismo de los pilotos españoles.

La parte superior del Puente Zaha Hadid acoge las 25 motocicletas expuestas, acompañadas de información detallada sobre cada modelo y los pilotos que las pilotaron. Entre ellas destacan la moto con la que Nani Roma logró la primera victoria de un español en 2004, las cinco ganadoras de Marc Coma, o la de Laia Sanz, referente femenino del Dakar con un noveno puesto absoluto como mejor resultado.