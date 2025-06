Faith Kipyegon establece con Nike un nuevo récord mundial de la milla no oficial

La keniana hizo 4:06.42 durante el reto Breaking4 organizado en París, pero su plusmarca no valdrá al tratarse de una exhibición

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La atleta keniana Faith Kipyegon se ha quedado cerca de convertirse en la primera mujer que baja de 4 minutos en la distancia de una milla, parando el reloj en 4:06.42 sobre el tartán del Estadio Sébastien Charléty de París como colofón al reto Breaking4 organizado por la empresa Nike.

Kipyegon, que en su palmarés de medio fondo luce tres medallas olímpicas de oro y una de plata, conseguidas en los Juegos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, presentó el pasado 12 de junio una colección de calzado y ropa de Nike ideada para este evento, el cual congregó a bastante gente en las gradas.

Su mejor marca personal era de 4:07.64, récord oficial femenino a nivel mundial y que batió este jueves en la capital de Francia durante un acto de exhibición que contó con el keniano Eliud Kipchoge, la británica Keely Hodgkinson, la ugandesa Halimah Nakaayi y los estadounidenses Carl Lewis y Diljeet Taylor, todos ellos estrellas del atletismo internacional.

También acudió el keniano Patrick Sang, entrenador de la propia Faith Kipyegon. Sin embargo, pese a haber 13 corredores liebres participando en este objetivo, su pupila no pudo convertirse en la primera mujer que rompe el umbral de 4:00.00 que el británico Roger Bannister superó por primera vez hace aproximadamente 70 años corriendo esos 1.609,34 metros.

Nike, socio de Kipyegon desde hace 16 años, le brindó todo su apoyo en la persecución de este hito. "Ella y la marca han trabajado juntas para optimizar todos los aspectos de su intento, desde el calzado y la ropa, hasta la aerodinámica, la fisiología y la ciencia de la mente, para crear las condiciones más idóneas", indicó Nike en una reciente nota de prensa.

"HE DEMOSTRADO QUE ES POSIBLE, ES SOLO CUESTIÓN DE TIEMPO"

"Estoy agotada, cansada. Pero me siento bien, lo he intentado. Por esto venía aquí, para intentar ser la primera mujer en correr en menos de cuatro minutos. He demostrado que es posible, es solo cuestión de tiempo y creo que lo conseguiremos. Si no soy yo, será otra; sé que algún día, en algún momento, una mujer correrá en menos de cuatro minutos", declaró la propia Kipyegon a pie de pista nada más terminar su carrera.

"No perderé la esperanza, seguiré intentándolo. Y si no hay algo así especial, pues que en una Liga de Diamante normal o algo similar. Seguiré intentándolo y espero conseguirlo algún día. Quiero agradecerle a todos haber venido a animarme. Esto ha sido realmente especial; no esperaba ver a tanta gente, pero estoy muy agradecida y le he demostrado al mundo que todo es posible. Eliud ya lo hizo y yo he demostrado que algo especial está por venir", aseveró la keniana aludiendo a su compatriota.

Luego Kipyegon mandó un mensaje a las nuevas generaciones de atletas. "Creo que les diré que no tenemos límites. Podemos limitarnos a nuestros pensamientos, pero creo que podemos intentarlo todo en la vida y demostrarle al mundo que somos fuertes y que seguimos adelante", señaló.

"Estoy muy muy agradecida con mi equipo, con mis liebres. Ha sido un trabajo maravilloso. No ha sido fácil, pero gracias por venir y ayudarme a lograr lo que muchos creían imposible. Creo que le hemos demostrado al mundo que es posible. Así que sí, seguimos adelante", reiteró finalmente.