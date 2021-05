Fallece Max Mosley, expresidente de la FIA, a los 81 años

LONDRES, 24 May. (dpa/EP) -

El británico Max Mosley, expresidente de la Federación Internacional de Automovilsmo (FIA), ha fallecido a los 81 años, según ha confirmado Bernie Ecclestone a la agencia de noticias PA.

Mosley se convirtió en presidente de la FIA en 1993 después de desempeñar funciones administrativas anteriores en el deporte del motor y cumplió tres mandatos como presidente antes de dimitir en 2009. El mandatario, que nació en Londres el 13 de abril de 1940, era hijo del líder fascista británico de la década de 1930, Sir Oswald Mosley.

En 2008, Mosley ganó un caso de privacidad contra 'News of the World' después de que imprimiera fotografías y publicara un video de su participación en una sesión de sexo sadomasoquista. El periódico informó de que era una "orgía nazi enferma", pero el juez no encontró evidencia de temas nazis en su juicio y descartó que hubiera defensa del interés público en la grabación clandestina de la sesión.