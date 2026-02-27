Fátima Diame y Andrea Medina abren el palmarés de 2026 en el Campeonato de España de atletismo en pista corta

Fátima Diame, durante una competición en pista cubierta. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España de atletismo en pista corta de 2026 ha empezado este viernes en el Palacio Velódromo Luis Puig de Valencia, donde Fátima Diame, en el salto de longitud femenino, y Andrea Medina, en el pentatlón femenino, han logrado los primeros títulos de esta 62ª edición.

El famoso recinto ovalado de la capital del Turia inauguró la primera tanda de competición con el objetivo entre varios atletas de afinar más su puesta a punto para al próximo Campeonato del Mundo de 'short track', que se disputará del 21 al 23 de marzo en la ciudad de Nankín (China).

Así, las pruebas combinadas acapararon mucho protagonismo e incluso se completó el pentatlón femenino. Esa medalla de oro para Andrea Medina, con 4.161 puntos en total, se cimentó con sus triunfos parciales en salto de altura (1,74 m) y en lanzamiento de peso (13,05 m); la plata fue para Paula Pérez (3.976 pts.) y el bronce fue para Ivet Rovira (3.935 pts.).

Mientras tanto, en el heptatlón masculino, se disputaron las pruebas de 60 metros lisos, el lanzamiento de peso y los saltos de longitud y altura, situándose en el liderato provisional Tayb David Loum con 3.343 puntos.

Además, en esta sesión vespertina solo hubo otra final directa. Y ahí la valenciana Fátima Diame fue profeta en su tierra con la victoria en la longitud con su mejor salto de 6,62 m; en la segunda posición quedó Irati Mitxelena (6,54 m) y en el tercer puesto acabó Evelyn Yankey (6,35 m).

Del resto de pruebas sobre el tartán, sobresalió que el veterano Óscar Husillos no accediese a la final masculina de 400 metros, tras haber hecho un tiempo de 47.40 en su semifinal. David García Zurita y Gerson Pozo, con respectivos registros de 46.73 y de 46.95, fueron los dos mejores atletas.

Por otra parte, en los 400 metros femeninos, cumplieron los pronósticos corredoras como Blanca Hervás, Daniela Fra, Carmen Avilés y Paula Sevilla con sendos triunfos en sus series de 'semis'. Igualmente avanzaron como favoritas a su final de 200 metros femeninos Alba Borrero, Carmen Marco y Esperança Cladera, bajando de los 24.00 solamente ellas.

Respecto al doble hectómetro masculino, más igualado en marcas, Daniel Rodríguez Serrano, con 21.24, e Ignacio Sáez y Andoni Calbano, ambos con 21.25, se metieron en la final siendo los más rápidos. Y por último, en los 3.000 metros masculinos, Eduardo Menacho ganó la primera semifinal (8:27.18) y Yahya Aouina venció en la segunda 'semi' (8:12.98).