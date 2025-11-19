FEDDI y RFETM impulsarán la participación de deportistas con discapacidad intelectual a nivel federado

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de seguir impulsando la participación de deportistas con discapacidad intelectual en el tenis de mesa federado y optimizar la gestión de sus licencias deportivas.

Según indicó la FEDDI en nota de prensa, la RFETM ya tramita licencias de deportistas con discapacidad intelectual y cuenta con su propia categoría para ellos, un paso muy relevante hacia el modelo por el que trabaja FEDDI para que, "progresivamente", las personas con discapacidad intelectual "compitan integradas en las federaciones de cada deporte, hasta que no sea necesaria una estructura específica para garantizar su acceso".

"A través de este convenio, ambas entidades se comprometen a mantener y reforzar el trabajo en común en todos los procesos vinculados a los y las deportistas con discapacidad intelectual, acordando formatos de gestión futuros que permitan seguir sumando capacidades", señaló la FEDDI en nota de prensa.

Ahora, ninguna de las partes "dejará de aportar, colaborar y gestionar diferentes facetas del tenis de mesa, sino que se busca precisamente coordinar esfuerzos para ofrecer un servicio más completo". "La RFETM y FEDDI expresan así su voluntad de colaboración para optimizar la actividad deportiva, entendiendo que esta suma es de interés mutuo y que revierte directamente en la calidad de la atención que reciben los deportistas, en la mejora de las competiciones y en el desarrollo del propio deporte", subrayó el organismo.

El acuerdo también recoge el compromiso de favorecer, en la medida de las posibilidades de cada federación, la comunicación y sensibilización en las instalaciones deportivas donde se practica tenis de mesa, con el fin de facilitar el acceso, la libre movilidad y la participación plena de los deportistas con discapacidad. La visibilidad y la normalización de su presencia en entrenamientos y competiciones se señalan como pilares para seguir avanzando en inclusión real.

El organismo que preside Marcos Herrero remarcó que con la firma de este convenio, las dos federaciones "dan un paso más en una línea de trabajo compartida" como la de "construir un sistema deportivo cada vez más abierto, accesible y coherente con la realidad de todas las personas que forman parte de él".

"Este convenio refleja nuestro compromiso con una integración plena de los deportistas con discapacidad intelectual en el tenis de mesa federado. Seguiremos trabajando junto a FEDDI para que cada vez más deportistas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, dentro de una estructura deportiva común y con las garantías necesarias para su crecimiento personal y deportivo", afirmó Miguel Ángel Machado, presidente de la RFETM.