La Federación Española no ve "alta" la presencia de Carolina Marin en los Mundiales de Bádminton de Huelva

HUELVA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Bádminton, Andoni Arzumendi, ha indicado este jueves sus dudas sobre la presencia de Carolina Marín en los Mundiales que acogerá Huelva del 12 al 19 de diciembre,

El dirigente, durante la presentación del campeonato en la Casa Colón de Huelva, señaló que la probabilidad de que la volantista onubense participe en el campeonato que se disputará en el pabellón que lleva su nombre "no es alta", dado que su recuperación de la última lesión de rodilla, que le privó de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, "está en marcha", pero que "es muy difícil que participe si no puede competir por el oro".

Asimismo, ha explicado que la operación a la que se sometió ha sido la segunda de su carrera y que "no puede poner en riesgo su futuro", toda vez que ha recalcado que "si hay alguien que está haciendo un esfuerzo para poder participar es ella".

El pasado 7 de octubre, la propia Carolina Marín no descartó su presencia en el Mundial. "Estoy contenta, hace poco que ha hecho cuatro meses de la lesión y va todo hacia adelante. Estamos yendo lentos, sin prisa pero sin pausa y es cierto que no estamos forzando nada. El objetivo del Mundial está ahí, pero mi salud es lo primero y mi objetivo más importante es París 2024 y eso no se me quita de la cabeza", señaló entonces.