La Federación Española de Rugby renueva sus becas con el programa Mujer y Deporte para la formación de entrenadoras

La Real Federación Española de Rugby rrenueva sus becas con el programa Mujer y Deporte para la formación de entrenadoras. - RFER

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER), dentro de su estrategia para que el rugby femenino duplique en 2029 su número de licencias en España, anunció este jueves la renovación de las becas del programa Mujer y Deporte 2025 para así reforzar la formación de entrenadoras.

"La Escuela Nacional de Entrenamiento y Educación, dentro de la hoja de ruta marcada por la Dirección de Rugby y con el horizonte de la precandidatura a albergar el Mundial 2037, lanza este curso un plan de becas que permitirá a las entrenadoras acceder de manera bonificada a las titulaciones oficiales", indicó la RFER en su página web.

"El objetivo es claro: sentar las bases para duplicar las licencias femeninas en España a lo largo del ciclo mundialista que comienza con la Rugby World Cup 2025 en Inglaterra y culminará en Estados Unidos 2029", añadió la RFER sobre este propósito compartido con el Consejo Superior de Deportes (CSD).

No en vano, la RFER agradeció en su nota de prensa todo el "apoyo" del CSD a través del programa Mujer y Deporte 2025, puesto que "se concederán becas económicas para cubrir gastos de la matrícula" en sus siguientes cursos: Nivel 3 (CSD I), valorado en 390 euros; Nivel 4 (CSD II), valorado en 560 euros; y Nivel 5 (N3 FER), valorado en 700 euros.

"Paralelamente, la RFER impulsa Enrédate, la primera Red Nacional de Entrenadoras de Rugby en España. Una iniciativa abierta a todas las entrenadoras, que busca conectar, visibilizar y apoyar a las técnicas de todo el territorio, ofreciéndoles formación continua, espacios de encuentro y una red de apoyo profesional", informó el texto de prensa.

"Tras la estrategia para fomentar la retención y captación de nuevas jugadoras, la combinación de formación, becas y comunidad refuerza la visión de la RFER: construir un rugby femenino sólido, inclusivo y con referentes visibles. Todo ello, dentro del Plan Mujer y Rugby 2025-2029, que marca como horizonte estratégico duplicar las licencias femeninas y consolidar un rugby de futuro", concluyó el mismo comunicado oficial.