La Federación Francesa acusa a World Boxing de "traición" por las pruebas de género en el Mundial

LONDRES, 4 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

La Federación Francesa de Boxeo ha acusado a la Federación Mundial (World Boxing) de "traición" después de que el equipo femenino de su país no pudiera participar en el Mundial de Liverpool (Reino Unido) por no haber recibido a tiempo los resultados de las pruebas de género y quedar excluido del torneo.

Las pruebas eran obligatorias para entrar en la categoría femenina después de que el deporte se viera sacudido por la polémica que rodeó a Imane Khelif y Lin Yu-Ting en los Juegos Olímpicos del pasado verano. El presidente de la Federación, Dominique Nato, declaró a L'Equipe que su organización no había podido realizar las pruebas en Francia porque estaban prohibidas por motivos deportivos.

El mandatario lo comunicó al presidente de World Boxing, Boris van der Vorst, y le planteó la posibilidad de realizar las pruebas a su llegada a Liverpool, y reveló que Van der Vorst le recomendó un laboratorio. Las pruebas se realizaron el lunes, según la entidad gala, pero el director técnico del equipo informó el miércoles de que quedaban excluidos porque no habían llegado los resultados.

"Me lo tomé como una traición y llamé a Boris van der Vorst, le dije que les estaba quitando el sueño a las chicas, que no era normal", declaró Nato según L'Equipe. "Me dijo que lo sentía por nosotras, pero que no podía hacer nada, que era decisión de los abogados de World Boxing", agregó.

World Boxing afirmó en un comunicado que la responsabilidad de realizar las pruebas siempre ha recaído en las federaciones nacionales. "Es muy decepcionante para las boxeadoras que algunas federaciones nacionales no hayan podido completar este proceso a tiempo, lo que significa que algunas deportistas no han superado el proceso de inscripción deportiva para los Campeonatos del Mundo de Boxeo", dijo el organismo rector.

World Boxing comunicó a las federaciones el 21 de agosto señalando que los resultados de las pruebas podrían tardar 48 horas y que las pruebas completadas después del 1 de septiembre podrían poner en peligro la elegibilidad de los equipos.