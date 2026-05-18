La Federación Internacional de Gimnasia levanta las restricciones impuestas a Rusia y Bielorrusia

Archivo - La gimnasta rusa Milena Shchenyatskaya durante una competición - Yegor Aleyev/TASS via ZUMA Press / DPA - Archivo

BERLÍN 18 May. (dpa/EP) -

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) anunció este lunes que ha decidido levantar todas las restricciones aplicables que pesaban sobre los deportistas rusos y bielorrusos desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

El breve comunicado no proporcionó más detalles sobre cómo se aplicará la decisión, mientras que, según la agencia de noticias rusa TASS, la Federación Rusa de Gimnasia anunció que sus deportistas pueden volver a competir con sus respectivos uniformes, banderas e himnos.

Desde el año 2024, a rusos y bielorrusos se les había permitido, con condiciones, competir como neutrales, pero a principios de este mes, el Comité Olímpico Internacional (COI) levantó todas las sanciones impuestas a los deportistas de Bielorrusia, pero dejó las vigentes contra Rusia.

En los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) en febrero, el COI les permitió competir con estatus neutral, pero, en cambio, en los Juegos Paralímpicos se les permitió competir con sus respectivas banderas.