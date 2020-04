Fernando Alonso: "Me gustaría volver al Dakar, pero no sé cuándo"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso reconoció que le gustaría "volver al Rally Dakar", pero no ha querido poner fecha para su regreso al 'raid' más duro del planeta, además de confirmar que sus miras están puestas en la Indy 500, prevista para el 23 de agosto, aunque todavía sigue en el aire por la pandemia mundial del Covid-19.

"¿El Dakar? No lo sé, es que ahora pensar en las carreras es hablar por hablar", manifestó Alonso en una charla con Carlos Sainz en Instagram. Ambos se realizaron varias preguntas con la participación también de Carlos Sainz Jr, que estuvo bromeando con el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

"Está la Indy para el 23 de agosto, pero lo veo optimista para esa fecha. Primero voy a intentar hacerla, prepararla bien y después -a partir de ahí- a ver qué pasa y cuál es la situación. Si no es el año que viene, en el futuro me gustaría volver a hacerlo (el Dakar), ahora ya conozco las sensaciones, me gustaría volver a disfrutarlo, pero no sé si el año que viene o no", añadió.

Alonso, a su vez, también preguntó a Carlos Sainz, que confirmó sus ganas por defender el primer puesto de la mano de Mini. "Tiene una lista pequeña, pero buena, de cosas que se pueden mejorar. Me veo con fuerzas para continuar, me gusta ganar y disfruto conduciendo", explicó un día antes en otro chat en directo con el piloto Orlando Terranova.

Ambos hablaron también del coronavirus y pusieron en valor a todas las personas que están peleando en diferentes ámbitos: sanidad, transportes, hostelería, etc. "Seguimos más a los deportistas, cantantes, etc, pero nos damos cuenta de que estamos en sus manos, y es que -en realidad- siempre estamos en sus manos", dijo Alonso.

Carlos Sainz afirmó en el mismo sentido. "Creo que es un buen recordatorio para valorar el trabajo de la gente de los hospitales y darnos cuenta de que dan su vida por los demás. Ahora es el momento de darles ese valor y reconocerles el mérito que tienen", puntualizó el doble campeón del mundo de rallys.