Fernando Alonso: "Nunca va a haber un día perfecto, pero intentamos que sea lo menos problemático posible"

El piloto español Fernando Alonso (Toyota GAZOO Racing) ha afirmado este domingo que "nunca va a haber un día perfecto" en el Rally Dakar, cuya 42ª edición se disputa por primera vez en Arabia Saudí, pero que igualmente él y su equipo intentan "que sea lo menos problemático posible".

"Buscábamos intentar rodar y al final yo creo que hemos tenido una etapa no sin complicaciones, porque la hemos tenido y eso va a ser una constante en todas las etapas. Nunca va a haber un día perfecto, pero intentando que sea lo menos problemático posible. Lo hemos sacado adelante", ha comentado Alonso ante los periodistas, después de acabar la primer etapa en el undécimo puesto de la clasificación de coches.

"El coche ha ido bien toda la etapa, lo sentía bien, muy cómodo con él, no hemos tenido ningún sobresalto, ningún susto. Lo que queríamos, empezar con una etapa de precaución y sin ningún susto o error muy grande", ha relatado el piloto ovetense.

Así, Alonso ha admitido que "la idea inicial" para él y su copiloto Marc Coma era "intentar pasar estas primeras etapas un poco de puntillas" y "sin hacer ningún exceso" en sus rutas. "Sin hacer ninguna cosa extraña, intentar aprender de la carrera mientras estamos en ella y conocer un poco más el coche y el terreno de aquí", ha añadido.

"Llegamos ahora a una parte en el Norte donde ya estuve cuando hice el rally en noviembre, así que igual lo conozco un poco más. Y ojalá me ayude para tener unas etapas limpias y sin sobresaltos como la de hoy. Y poder mantenerme entre esos 10 0 12 primeros, que son los que salen cada 3 minutos, y es fundamental para la visibilidad", ha subrayado.

"Hoy nos hemos perdido un par de veces. Cuando te pierdes, si están dos o tres coches buscando el camino otra vez y de repente salen delante tuyo, justo cuando se encuentra el camino o te lo enseña el cuarto coche que viene, te quedas el cuarto de cuatro coches", ha señalado.

"Haces 10 kilómetros en segunda o tercera [marcha], a 50 por hora porque no puedes ver nada. Y eso nos pasó hoy también. Le pasa a todo el mundo. Hemos visto que Giniel tuvo problemas, más graves que eso, Nasser también, Nani también... A todos nos va a pasar cosas aquí y a allá, y esperemos que sean las mínimas cada día", ha insistido Alonso.

Además, ha declarado que "no ha cambiado nada" de su estrategia física. "El equipo me ha dicho que son dos semanas duras el Dakar. Que se pierde bastante peso, que no viniese al 100% porque luego vas a ir bajando poco a poco. Y poco más que eso, así que en las Navidades me he cuidado bastante menos que otros años", ha bromeado al respecto.

"Físicamente, no es muy duro el coche. Lo más duro son las horas de concentración que tienes que tener. El no poder parpadear porque llegan cosas nuevas cada metro que haces y sí que a nivel mental son pruebas duras, pero esto ya lo había experimentado", ha concluido el asturiano.