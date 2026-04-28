El fitness en España supera los 3.200 millones de euros y los 8 millones de usuarios en 2025

El sector del fitness en España superó los 3.200 millones de euros y los 8 millones de usuarios en 2025. - FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector del fitness en España generó en 2025 cerca de 3.235 millones de euros en los 5.806 centros que prestaron servicio a 8,3 millones de usuarios, de los cuales 7 millones son abonados, revela el I Informe Anual del Sector del Fitness en el país elaborado por la Fundación España Activa, en colaboración con la consultora Deloitte y la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas (FNEID).

El análisis ofrece una radiografía del sector en España, su evolución reciente y sus perspectivas de futuro, y pone de relieve el papel estratégico del fitness como motor de salud pública, dinamización económica y activación de la población, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la demanda y la transformación del sector.

El informe ha sido presentado este martes en Madrid en un acto con la presencia del director del Gabinete de Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD), Juan Luis Soto; el presidente de Fundación España Activa, Jaime Lissavetzky; y el presidente de FNEID, Adolfo Ruiz, entre otros.

"Desde el CSD valoramos muy positivamente este informe, que ofrece la radiografía más completa del sector del fitness hasta la fecha. Se trata de un ámbito clave para la sociedad y el ecosistema deportivo, al facilitar el acceso de la ciudadanía a una práctica esencial. Los datos confirman que es una industria generadora de empleo, crecimiento económico y cohesión social, además de un pilar para el bienestar físico y mental. Sus infraestructuras crean espacios de convivencia y este informe resulta fundamental para orientar la toma de decisiones en materia de política pública", dijo Juan Luis Soto.

Por su parte, Jaime Lissavetzky ha puesto en valor el papel del sector del fitness como un actor clave para activar a la población y promover hábitos de vida más saludables, en línea con el propósito de la Fundación.

Asimismo, Lissavetzky ha destacado la relevancia de este informe como herramienta de conocimiento y evidencia para reconocer la contribución del sector al bienestar social y al desarrollo económico del país.

CASI 10.000 CENTROS DEPORTIVOS

España cuenta con 9.480 centros deportivos, incluyendo instalaciones municipales y centros especializados. De estos, el 61% corresponde a centros fitness, el 21% a centros municipales y el 17% a centros boutique, lo que refleja un ecosistema amplio y diverso.

En cuanto a operadores, el sector se caracteriza por una elevada diversidad: el 69% de los centros está gestionado por operadores individuales, frente al 31% en manos de cadenas.

Sin embargo, esta estructura contrasta con la demanda, ya que las cadenas concentran el 68% de los abonados y el 65% de los usuarios, evidenciando su mayor capacidad de captación y fidelización. Desde el punto de vista geográfico, el mercado muestra una fuerte concentración: Madrid, Cataluña y Andalucía agrupan más del 50% de los centros y más del 55% de los abonados.

El informe confirma un cambio estructural en los hábitos de la población: el 87% de los españoles realiza ejercicio de forma habitual, muy por encima de la media europea (64%). Este hecho tiene su origen en factores sociodemográficos, el desarrollo de la cultura de la práctica deportiva como elemento clave de cuidado de la salud y las condiciones climáticas, que favorecen una mayor regularidad en la práctica deportiva.

Este avance se observa de forma transversal en todas las generaciones, con niveles elevados de práctica tanto en los segmentos más jóvenes como en los de mayor edad, 84% en mayores de 55 años, 86% en Generación X y 89% en millennials, lo que confirma la consolidación del deporte como hábito social.

En este contexto, destaca especialmente la intensidad en las generaciones más jóvenes, donde la práctica alcanza el 93% en la Generación Z, consolidando el deporte como parte esencial del estilo de vida. Por género, la práctica deportiva presenta también niveles elevados y cada vez más equilibrados.

El 91% de los hombres y el 84% de las mujeres realizan ejercicio de forma habitual, reflejando una tendencia sostenida hacia la universalización de la actividad física en la población. Además, el usuario adopta un enfoque híbrido: cerca del 50% combina distintos entornos de práctica, centro deportivo, aire libre y hogar, configurando un ecosistema más flexible y diversificado.

OPTIMISMO EMPRESARIAL Y ACELERACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN

El sector afronta 2026 con una visión claramente positiva: el 88% de los operadores prevé crecimiento, frente a solo un 3% que anticipa una evolución negativa. En paralelo, la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) seguirá siendo un eje clave de crecimiento y transformación: más de la mitad de los operadores espera un incremento de estas operaciones, impulsadas por el interés inversor y los procesos de consolidación, especialmente de las cadenas.

Durante 2025, el mercado registró una actividad sostenida en este ámbito, con operaciones relevantes en múltiples geografías, especialmente en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. "Nos encontramos en una fase de madurez creciente del sector, donde la consolidación, la profesionalización y la entrada de capital están redefiniendo el mapa competitivo", afirmó Adolfo Ruiz, presidente de FNEID.

El informe concluye que el fitness vive un momento "extraordinario" impulsado por tendencias estructurales, entre las que destaca la creciente vinculación entre actividad física y salud, ya plenamente interiorizada por la sociedad.

Entre las principales palancas de crecimiento futuro, el estudio identifica la expansión del wellness hacia capas más amplias de la población, junto con una transformación progresiva del sector basada en la personalización de los servicios, el uso intensivo de la tecnología y una mayor integración entre la práctica deportiva y la prevención sanitaria.

Este escenario abre la puerta a una evolución del fitness hacia un modelo más conectado con el ámbito de la salud, con mayor capacidad de impacto tanto en la calidad de vida de la población como en la sostenibilidad del sistema sanitario.

La jornada de presentación ha incluido además dos mesas redondas sobre datos de mercado y comportamiento del consumidor, así como un espacio dedicado a la visión institucional y su impacto social, en el que ha participado Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, aportando la perspectiva de las administraciones públicas y el papel del deporte en la activación de la población y la mejora de la salud.