Franco: "El deporte lo tiene claro: ni una menos"

El presidente del CSD lanza un mensaje tajante en el Día Internacional contra la Violencia de Género

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha invitado este jueves a denunciar "cualquier atisbo de violencia" y afirmó que el deporte "lo tiene claro" en la lucha contra la Violencia de Género, con motivo del Día Internacional que llama la atención sobre esta lacra social.

"El CSD, el mundo del deporte, manifiesta alto y claro que no cabe la violencia en la práctica deportiva, que no cabe la discriminación, la humillación, la vejación o el maltrato. A ti deportista, árbitra, utillera, dirigente, mujer te quiero decir que no estás sola, que puedes contar con nosotros, que te vamos a acompañar siempre. No lo dejes pasar", dijo en declaraciones facilitadas por el gabinete de prensa del CSD.

José Manuel Franco se dirigió también a los hombres para hacerles ver que ellos son una parte clave para atajar este problema. "A ti deportista, técnico, árbitro, dirigente, hombre te digo que estés alerta, que si aprecias cualquier atisbo de violencia contra una mujer lo denuncies. Nos jugamos ser una sociedad, un deporte decente igualitario y libre de violencia. El deporte lo tiene claro: ni una menos", sentenció.