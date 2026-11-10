El freeride español realiza su primera concentración técnica de la historia en Austria

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Nacional y el Team España Futuro de la disciplina de freeride ha llevado a cabo su primera concentración técnica de la historia en Austria, con más de una semana de entrenamientos en Banger Park, Stubai y Hintertux, según un comunicado de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

Los mejores especialistas españoles de freeride han completado su primera concentración conjunta en Austria, con el objetivo de "perfeccionar la técnica, incorporar nuevos recursos de freestyle y reforzar el trabajo en equipo de cara a las próximas competiciones internacionales".

Se trata de la primera concentración colectiva desde la integración de esta disciplina en la RFEDI en 2023, que pretende preparar al equipo para "luchar por las medallas" en los Juegos Olímpicos de Invierno de los Alpes Franceses 2030.

Y es que el freeride afronta una nueva etapa tras su incorporación al programa olímpico, aprobada por el Comité Olímpico Internacional (COI) el pasado 7 de julio. Una oportunidad para una disciplina en la que España ya se ha situado entre las potencias internacionales, después de que en los primeros Mundiales FIS, celebrados la pasada temporada en Andorra, cuatro españoles terminaron dentro del 'top 10', ya que Núria Castán logró la medalla de bronce, Pol Sabidó fue quinto, Elisabet Marina sexta y Abel Moga octavo.

Tras la presentación de los Equipos Nacionales en octubre, los especialistas españoles viajaron a Austria para dar el primer paso en su preparación de la temporada. Los glaciares de Stubai y Hintertux acogieron los entrenamientos sobre nieve, mientras que el Banger Park permitió trabajar específicamente los saltos y las maniobras aéreas. Además, la concentración contó con la participación de dos especialistas de referencia: Javi Lliso, en freeski, y Sergi Díaz, en snowboard.

Aymar Navarro, director técnico de freeride de RFEDI, destacó la importancia de esta preparación específica de la parte aérea, ya que "cada vez es más imprescindible". "Una vez acabada esta concentración, tenemos que valorar lo que hemos trabajado, saber qué mejorar para las siguientes y que esto pueda suponer un punto de inflexión para los próximos meses y seguir trabajando en esta buena dirección", agregó.

Por su parte, Abel Moga, integrante del Equipo Nacional y competidor del FIS Freeride World Tour, valoró positivamente esta primera experiencia colectiva. "Estoy muy contento de haber podido entrenado con Javi Lliso y el resto de compañeros del equipo. Creo que es una parte fundamental para seguir mejorando en nuestro deporte y poder llegar lo más lejos posible"", dijo.

La temporada del FIS Freeride World Tour Pro comenzará en casa, con Baqueira Beret como escenario inaugural los días 16 y 17 de enero. El circuito continuará en Val Thorens (Francia), del 25 al 26 de enero, y Georgia, del 20 al 21 de febrero. La cita de Fieberbrunn (Austria), del 3 al 9 de marzo, será decisiva para determinar qué deportistas acceden a la fase final del campeonato. Los clasificados competirán en Snowbird (Estados Unidos), del 16 al 17 de marzo, antes de disputar la final en Verbier (Suiza), prevista para los días 27 y 28 de marzo.