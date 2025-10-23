Fundación del Deporte Ilicitano y Universidad CEU Cardenal Herrera promocionarán el deporte

En virtud de este acuerdo ya se ha establecido una colaboración con el Club Baloncesto en Silla de Ruedas Elche

ELCHE (ALICANTE), 23 (EUROPA PRESS)

La Fundación del Deporte Ilicitano y la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche han firmado este jueves un convenio para fomentar el desarrollo, el apoyo y la promoción del deporte en la ciudad ilicitana, que ha sido nombrada como Capital Mediterránea del Deporte por ACES Europa en 2026.

En la firma del convenio han estado presentes el vicerrector de CEU Elche, Álvaro Antón, el patrono de la Fundación, Serafín Quiles y el director de Deportes de la Universidad, Pedro Miralles, junto al vicepresidente del Club Baloncesto en Silla de Ruedas Elche, David Sáez, y Nicolás Muñoz, jugador del club y estudiante de Magisterio en la CEU UCH.

Gracias a este convenio ya se ha podido colaborar con el Club Baloncesto en Silla de Ruedas Elche al que el CEU apoya en su retorno a la Primera División, estando presente su logo en las sillas de competición.