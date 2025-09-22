La Fundación España Activa impulsa la 'Be Active Night' en Segovia con motivo de la Semana Europea del Deporte

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación España Activa impulsa un año más la celebración de eventos deportivos en territorio nacional, con motivo de la Semana Europea del Deporte que promueve la Comisión Europea, y que este sábado celebrará una 'Be Active Night' en el Acueducto de Segovia, con tres 'masterclass' abiertas al público de Body Balance, Body Combat y Dance.

"La Fundación España Activa anuncia su participación en la Semana Europea del Deporte, que se llevará a cabo del 23 al 30 de septiembre de 2025 de forma simultánea en todos los países participantes. Este evento, promovido por la Comisión Europea bajo el lema #BeActive y coordinado en España por el Consejo Superior de Deportes (CSD), busca fomentar la práctica de la actividad física y el deporte en todos los segmentos de la población europea", anunció la Fundación en un comunicado.

La Semana Europea del Deporte ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. A nivel europeo, en la edición de 2022, participaron más de 13 millones de personas en 40 países y regiones; mientras que en 2023, se organizaron 36.000 actos con cerca de 11 millones de participantes. En 2024, se alcanzaron cifras récord, con 50.000 actividades y 15 millones de participantes en 39 países.

En España también se superaron todas las marcas previas en la última edición, con 1.239 actividades registradas y más de 600.000 asistentes. Para este año, el objetivo es "incrementar la participación y reforzar el papel del deporte, no solo como herramienta contra el sedentarismo y la obesidad, sino también como vehículo de inclusión, sostenibilidad y cohesión social", explicó España Activa.

La Fundación celebra 10 años de colaboración con la Semana Europea del Deporte y coordina junto a sus centros asociados una amplia programación durante toda la semana, con el objetivo de superar las más de 50.000 personas movilizadas durante el día inaugural de la pasada edición.

En este sentido, un momento importante será la 'Be Active Night' que se organizará en el Acueducto de Segovia el sábado 27. La Fundación España Activa, junto a su socio Dreamfit, ofrece tres 'masterclass' abiertas al público: Body Balance, Body Combat y Dance. En ella, desde las 16.30 horas hasta después de la medianoche, monitores especializados ofrecerán a centenares de asistentes una experiencia única de entrenar en un espacio emblemático.