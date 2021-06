Fundación España Activa reta a más de 5.000 centros a luchar contra el sedentarismo de los escolares

Más de un tercio de los niños y adolescentes en España padece sobrepeso u obesidad

La Fundación España Activa ha puesto en marcha una campaña de concienciación para fomentar la actividad física y bajo el nombre 'Actívate por una Vida Mejor' ha lanzado un llamamiento a más de 5.000 centros educativos de toda España para promover los beneficios de los estilos de vida activos entre los más jóvenes.

La campaña consta de distintas acciones y material didáctico dirigido a alumnos, padres y profesores, enfocados en sensibilizar a los escolares a través de actividades divulgativas en los centros educativos.

La Fundación recuerda que la OMS recomienda un mínimo de 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa al día, un tiempo que no cumplen el 63,6 por ciento de los niños y adolescentes, según los datos del informe Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish youth elaborado por la Gasol Fundation.

Si diferenciamos por sexos, el porcentaje de niñas que no llega al mínimo de actividad física aconsejada asciende al 70,4 por ciento, mientras que el de niños supone un 56,3 por ciento.

Además, más de la mitad de los niños y adolescentes no cumple con las recomendaciones de uso de pantallas entre semana, una cifra que se eleva hasta el 80 por ciento durante el fin de semana. Unos datos que, junto a otra serie de factores, tienen como resultado el hecho de que más de un tercio de los niños y adolescentes en España, concretamente el 34,9 por ciento presente sobrepeso u obesidad.

Según el Global Obesity Observatory el 80 por ciento de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en actividades físicas en la escuela durante las horas de Educación Física, por lo que desde la Fundación España Activa se ha querido llevar a cabo esta iniciativa con la finalidad de fomentar los estilos de vida activos y aumentar entre los estudiantes el conocimiento de lo que aporta y significa mantener una vida activa y saludable.

La iniciativa de la Fundación incluye material didáctico que se facilitará a los centros escolares y a las familias y que incluyan propuestas de acciones y actividades así como recomendaciones con las que impulsar la práctica de actividades deportivas.

"Estas cifras son alarmantes y desde la Fundación España Activa queremos ayudar a concienciar a los más jóvenes de la necesidad y los beneficios de llevar una vida activa. Incorporar a nuestra rutina hábitos como el deporte o la alimentación saludable es esencial, así como contar con el apoyo de los centros educativos para luchar contra el sedentarismo y la obesidad infantil", explicó Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación.