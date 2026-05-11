La Fundación Isidre Esteve abre sus inscripciones para su inclusivo y solidario Gran Premio FIE

Imagen de una de las carreras del Gran Premio Fundaciò Isidre Esteve - FUNDACION ISIDRE ESTEVE

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Isidre Esteve anunció este lunes que ha abierto las inscripciones para su VIII Gran Premio FIE, su evento más emblemático y que en esta edición adelanta su celebración para disputarse el viernes 3 de julio de 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Según indicaron en nota de prensa desde la entidad, "esta gran fiesta del deporte inclusivo" reunirá a personas con y sin discapacidad en una jornada pensada para "disfrutar, compartir y promover valores como el esfuerzo, la superación, la igualdad y el trabajo en equipo".

Impulsado por la fundación que preside el piloto de rallys, una entidad sin ánimo de lucro, esta cita refleja una de sus principales misiones como es la de "mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de movilidad a través de la actividad física".

Así, el evento ofrece una experiencia única en un escenario de primer nivel como es el trazado de Montmeló donde los participantes tendrán la oportunidad de rodar en un día que incluirá actividades infantiles de concienciación durante la mañana, mientras que por la tarde se celebrarán las tradicionales vueltas solidarias al Circuit con vehículo propio, que serán la antesala de la esperada carrera inclusiva.

Esta prueba, uno de los momentos centrales del evento, se disputará en formato de relevos con equipos de tres personas, en los que al menos uno de sus integrantes deberá tener una discapacidad. Los participantes podrán competir en bicicleta, handbike, tándem o bicicleta adaptada, ya sea en familia, con amigos o de forma individual, en cuyo caso la organización facilitará la creación de equipos.

Como es habitual, el Gran Premi FIE contará con la participación de destacadas personalidades del ámbito deportivo, lo que ofrecerá a los asistentes la oportunidad de compartir pista, equipo y vivencias en un ambiente único.

La jornada culminará con la ya tradicional cena solidaria en plena recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya, una experiencia singular que combina gastronomía, música y humor en un entorno incomparable.

Todos aquellos que quieran participar se pueden inscribir a través de https://inscripciones.rpmsports.es/ca/esdeveniment/gran-prem.... El precio para formar parte de la carrera inclusiva es de 10 euros, mientras que el de las vueltas solidarias con vehículo propio es de 20. En cuanto a la cena benéfica, el precio es de 145 euros por persona.

La Fundaciò Isidre Esteve recuerda que participar en el Gran Premio FIE significa contribuir directamente con sus Centros Puente, espacios diseñados para ofrecer entrenamiento adaptado con atención personalizada e integral, y en donde las personas no solo trabajan su condición física, sino también su bienestar emocional y sus relaciones sociales, en un entorno de confianza que favorece la autonomía y la integración.