Fundación ONCE presenta 'Guías hacia la luz', libro inspirado en la vida de David Casinos y sus perros guía - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE presentó este lunes 'Guías hacia la luz', un libro inspirado en la historia de los perros guía que han marcado la vida del atleta paralímpico David Casinos y que destinará parte de sus beneficios al mantenimiento de las actividades de la Fundación ONCE del Perro Guía.

El acto, celebrado en la sede de Fundación ONCE en Madrid, contó con la participación del autor, David Blay, y su protagonista, David Casinos, acompañados por la directora gerente de la Escuela del Perro Guía, Maria Jesús Varela; el instructor de movilidad con perro guía, Eloy Aranda, y la ilustradora de la obra, Maru García. Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, fue la conductora del evento.

Según sus protagonistas, esta historia pretende reconocer el papel de las personas que forman parte del proceso de formación y adiestramiento de los perros guía, desde la fase de crianza hasta la socialización con familias educadoras y entrenamiento con instructores de movilidad, antes de convertirse en los ojos de una persona ciega como David Casinos, aportando plena seguridad y autonomía en su vida diaria.

El libro ha contado de nuevo con la ayuda del periodista David Blay, que ya coescribió la biografía del valenciano titulada 'Todos los días sale el sol. Y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo'. Las ilustraciones son obra de Maru García y el prólogo, de Andrés Ramos, presidente de la Fundación ONCE del Perro Guía.

Publicado por NPQ Editores, el libro puede adquirirse ya tanto en su página web (https://npqeditores.com/producto/guias-hacia-la-luz/) como en puntos de venta físicos en El Corte Inglés, la Casa del Libro o FNAC. Dado su carácter solidario, parte de sus beneficios irán destinados al mantenimiento de las actividades de la FOPG.

Cada año, la Fundación ONCE del Perro Guía entrega 130 canes que cambiarán la vida de otras tantas personas. Con la divulgación de la obra, el cinco veces medallista paralímpico busca poner en valor el trabajo que realizan tanto la institución como los propios animales.