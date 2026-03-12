La Fundación RCPB y Tennium se alían para impulsar el crecimiento del CSIO Barcelona - RCPB

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Club de Polo de Barcelona y la plataforma global de eventos deportivos Tennium han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el crecimiento del CSIO Barcelona, la competición internacional de salto más importante que se celebra en España y una de las citas más emblemáticas del calendario ecuestre mundial.

La alianza, activa desde enero de 2026 y firmada inicialmente para la edición de este año con posibilidad de renovación, une la trayectoria organizativa de la histórica institución barcelonesa con la experiencia de Tennium en el desarrollo de grandes eventos deportivos, con el objetivo de reforzar el posicionamiento internacional del concurso y mejorar la experiencia para público, invitados y marcas.

El presidente del CSIO Barcelona, Santiago Mercé, destacó que el evento "forma parte del ADN deportivo del Real Club de Polo y de la propia ciudad" y señaló que la colaboración permitirá incorporar la experiencia de un equipo con amplio recorrido en la gestión de grandes eventos internacionales, manteniendo al mismo tiempo la esencia y la tradición del concurso.

Por su parte, el socio y director comercial de Tennium, Juan de Dios Aguirre, afirmó que el objetivo es fortalecer el CSIO Barcelona desde un modelo basado en la coordinación y la profesionalización, acompañando el crecimiento del evento en ámbitos como patrocinio, hospitalidad y experiencia del público, respetando su identidad histórica.

El acuerdo contempla la colaboración en áreas estratégicas como patrocinio, 'hospitality' y 'fan zone', además de apoyo en marketing, comunicación, producción y operaciones, de cara a una edición de 2026 que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Real Club de Polo de Barcelona y que volverá a acoger la final de la Longines League of Nations organizada por la Federación Ecuestre Internacional.