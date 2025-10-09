Fundación También celebra este fin de semana la 21 edición de

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación También realizará entre este viernes 10 de octubre y el lunes 13 la vigesimoprimera edición del Camino de Santiago Adaptado e Inclusivo, un evento que la entidad ha organizado de forma pionera con pasión y dedicación durante más de dos décadas desde que el año 2004 se celebrara el Xacobeo.

La fundación recuerda que, "al igual que otras muchas personas", ha querido también "tener esta experiencia superando desafíos logísticos y adaptándolo para que personas con discapacidad pudieran recorrerlo con handbikes, triciclos, joëlettes... y el apoyo de un personal técnico especializado para la total seguridad y disfrute de esta actividad tan emotiva".

"El Camino de Santiago Adaptado e Inclusivo es un evento que trasciende el recorrido físico convirtiéndose en una auténtica celebración de la inclusión, una de las experiencias de convivencia más bonitas", apunta la Fundación También.

De este modo, alrededor de un centenar de personas con y sin discapacidad, de todas las edades y procedencias, recorrerán 60 kilómetros por las hermosas tierras gallegas comenzando en la localidad lucense de Sarria para finalizar en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Entre todas las personas que estarán en esta iniciativa destaca la presencia de Irene Villa, una peregrina más que es madrina de este Camino y embajadora de Fundación También.

El Camino de Santiago adaptado no solo es un reto físico, sino también una experiencia de solidaridad, apoyo y superación. Durante el recorrido, los participantes compartirán momentos de compañerismo y disfrute, especialmente cuando el cansancio se hace presente. Aunque para esos momentos la Fundación También siempre cuenta con el ímpetu de 'Os Monte Bravo', una asociación ciclista que de manera altruista les ayuda a superar esas cuestas.

"El objetivo de este evento no es solo recorrer los 60 kilómetros, sino fomentar la autonomía, autoestima e independencia de las personas con discapacidad, brindándoles oportunidades para disfrutar de actividades deportivas y de ocio adaptadas a sus necesidades", recalca Fundación También.

Esta actividad también es un reflejo del compromiso de la entidad que preside Teresa Silva por seguir promoviendo la inclusión en todos los aspectos de la vida. Gracias al apoyo de ALSA, que traslada de manera adaptada a los puntos de inicio y recogida, y a todos los voluntarios de Fundación AON, el evento, coordinado por los técnicos y voluntarios especializados de Fundación También, se llevará a cabo de manera segura y exitosa.