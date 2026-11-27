Archivo - El boxeador brtiánico Tyson Fury en rueda de prensa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 27 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El boxeador británico Tyson Fury ha recibido luz verde de las autoridades para enfrentarse a su compatriota Anthony Joshua en la ciudad galesa de Cardiff el próximo mes, a pesar de las preocupaciones sobre su salud mental, aclaradas por su mujer Paris.

La Junta Británica de Control del Boxeo (BBBoC) indicó a principios de esta semana que investigaría los comentarios de la esposa de Fury, Paris, según los cuales al boxeador se le había diagnosticado esquizofrenia, y que tenía la potestad de denegarle la licencia para pelear.

Sin embargo, Paris Fury se retractó de su afirmación en un comunicado emitido el jueves por la noche, y el secretario general de la BBBoC, Robert Smith, declaró que el púgil "recibió el visto bueno" poco después anoche. "Todos los exámenes médicos recientes han dado el visto bueno. Se lo han comunicado al promotor esta mañana", señaló a 'Sky Sports'.

Paris Fury afirmó en una versión inicial de un documental de Netflix que se estrenará este viernes que a Fury le diagnosticaron esquizofrenia apenas unos meses después de derrotar al ucraniano Wladimir Klitschko y ganar el título mundial de peso pesado en Düsseldorf, en noviembre de 2015.

"Quiero aclarar una afirmación que hice en la versión original del documental sobre Tyson Fury. Recordé una conversación de hace muchos años en la que hablábamos del estado de Tyson y utilicé la palabra 'esquizofrénico'. Aunque Tyson mostraba algunos síntomas asociados a la esquizofrenia, no padece esta enfermedad y nunca ha recibido un diagnóstico", indicó en su comunicado.

Por su parte, Netflix subrayó que, a raíz de ello, había editado las imágenes y que tras esta "nueva información", había "colaborado" con la familia de Fury "para actualizar el documental en consecuencia antes de su estreno".

Fury ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental desde que venció a Klitschko, tras lo cual se tomó un parón de casi tres años en el boxeo, durante el cual su peso se disparó, a la vez de tener pensamientos suicidas y la adicción al alcohol.