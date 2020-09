García Bragado: "Gastaré el cartucho que me queda para ir a los Juegos en buenas condiciones"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El marchador español Jesús Ángel García Bragado tiene claro que gastará "el cartucho" que le queda en sus piernas para "ir a los Juegos de Tokio en buenas condiciones" y explicó que el atletismo sin público "es mejor que nada" después de la dificultad que ha generado la pandemia.

García Bragado, el atleta de los 13 Mundiales, 7 Europeos y 7 Juegos Olímpicos, no piensa cerrar su etapa sin una última presencia -al menos- en la capital nipona el próximo verano, cuando esté a tres meses de cumplir los 52 años. El parón por la pandemia no ha impedido que se moje ese último cartucho.

"Las posibilidades eran posponer o suspenderlos. Celebro la decisión tomada, no solo a nivel personal sino a nivel global para que recuperemos cuanto antes la normalidad: es difícil encontrar alguien que este encantado de la vida con la situación que estamos viviendo", dijo García Bragado en una entrevista con la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"La vuelta a los entrenamientos fue más complicada de lo que imaginaba porque así como algunos problemas musculares se resolvieron gracias a ejercitarme dentro de casa, no los articulares que hicieron difíciles las primeras semanas", reconoció sin esconder que su "objetivo" es "estar en los Juegos". "Para ello solamente falta para asegurarme (al margen de un tratamiento y una vacuna para todos) realizar una marca de 50 km decente en 2021 que me permita tenerlo todo amarrado".

"Esa primera posibilidad estaría en el Campeonato de España, una vez se establezca un lugar y un organizador. La vuelta a las competiciones no la contemplo hasta que se abra de nuevo el periodo clasificatorio para los JJOO, que ha contemplado la World Athletics. Yo debo gastar los pocos cartuchos que me quedan con cautela, porque el objetivo no es otro que poder estar en Tokio en las mismas condiciones que Doha 2019, donde obtuve un formidable resultado", dijo recordando su octavo lugar.

"La segunda mitad del 2021 será el inicio de otra etapa en mi vida que debe seguir vinculada al atletismo. Por una parte, en el ámbito del entrenamiento atlético, no solo en el sector de la marcha, sino en el sector de las etapas formativas donde me encuentro muy cómodo y a gusto trabajando con chavales de 12, 14, 16 años buscando talentos para este deporte que tanto me ha dado", comentó.

"Por otra parte, a nivel más de ámbito profesional, dedicándome a la podología que tenía aparcada y dónde afortunadamente tengo grandes proyectos y propuestas (...) para el futuro inmediato", sentenció García Bragado.