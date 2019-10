García Bragado: "A ver si en Tokio puedo repetir un resultado como este de Doha"

Publicado 02/10/2019 17:50:51 CET

El atleta español Jesús Ángel García Bragado ha asegurado que es una "gran felicidad" poder festejar una octava posición en unos Mundiales que le acercan a sus octavos Juegos Olímpicos, los que tendrán lugar el año que viene en Tokio (Japón) y a los que acudiría con 50 años y la "ilusión" de repetir este resultado.

"Ha sido una gran felicidad, espero ahora descansar un poco y en noviembre nos pondremos a preparar con calma esos Juegos de Tokio, que serán los últimos, y a ver si puedo repetir un resultado como este de Doha", aseguró a los medios a su llegada a Madrid.

El marchador aseguró, a días de cumplir los 50 años, estar "abrumado y sorprendido" por el recibimiento y por lo logrado. "No he conseguido una medalla pero sí que es verdad que he conseguido algo que no sé si alguien habrá ya hecho, que es poder tener ya un 'piececito' para ir a los octavos Juegos, que ya habré cumplido los 50 años", celebró.

'Chuso' García Bragado fue octavo en los 50 kilómetros marcha de los Campeonatos del Mundo de atletismo de Doha, una plaza que le acerca a los Juegos Olímpicos de Tokio ya que únicamente deberá acreditar la marca mínima para poder estar en los que serían sus octavos Juegos.

"Ilusión tengo muchísima. No sé si tanta como la primera vez cuando empecé en Barcelona '92 pero bueno, la verdad es que tengo mucha. Me encanta venir con el equipo, seguir compitiendo, y estar con chavales que tienen la edad de mi hija mayor. Me enorgullece y motiva mucho, y la ilusión me motiva a seguir", se sinceró.

Una ilusión que le hizo aguantar en momentos de flaqueza y duda, que los hubo. "En junio tenía dudas de que pudiera aguantar a ese ritmo cuatro horas. En julio y agosto fui a Doha y vi que podía hacer entrenamientos de tres horas, pero el día de la competición teníamos dudas de si podríamos aguantar cuatro horas de esfuerzo. Hubo momentos de duda", reconoció.

Y es que logró esta octava plaza en Doha bajo condiciones de calor y humedad que rozaron lo insoportable. "Creo que es la carrera más dura. Las marcas que hemos hecho lo acreditan, pasar de 4 horas no es nada usual para ganar un campeonato. Se estaba en el límite de lo normal y lo sensato para una competición de resistencia que dura tantas horas", manifestó.

En este sentido, iba preparado pero cree que todavía irá mejor a Tokio,con condiciones similares. "Sabía que iban a ser dos años de condiciones climatológicas extremas, sobre todo por la humedad tan alta. Hemos superado Doha, hemos tenido algo de mala suerte porque nos vino la humedad de repente, y sabemos con toda seguridad que en Tokio va a haber mucha y nos prepararemos para poner el pabellón de España bien alto", auguró.