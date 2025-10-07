Garoa Martínez logra un undécimo puesto en total olímpico en el Mundial de halterofilia

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Garoa Martínez ha terminado en la undécima posición en el total olímpico de la categoría de 69 kg en el Mundial de halterofilia, que se está disputando en la ciudad noruega de Forde, mientras que las molestias en la pierna derecha han dejado a Javier González lejos de su mejor marca.

Con el reciente reajuste de categorías de peso corporal en la disciplina, ambos deportistas afrontaron un proceso de adaptación al nuevo sistema, optando por subir de peso. González decidió subir a la categoría de 88 kg, dejando atrás los 79 kg, mientras que Martínez lo hizo en la de 69 kg.

La deportista vasca, que vivió su tercera participación mundialista, logró 98 kg en arrancada y 122 kg en dos tiempos, además de alcanzar un total olímpico de 220 kg. Sus resultados le valieron una 11ª posición en arrancada, 12ª en dos tiempos y 11ª en el total olímpico.

Por su parte, González, en su cuarto Mundial consecutivo, se vio lastrado por unas molestias en la pierna derecha durante la competición. Levantó 145 kg en arrancada -20º- y 180 kg en dos tiempos -17º- para un total olímpico de 325 kg -17º-, lejos de sus mejores marcas -345 kg-.