Gil Membrado: "Que Carlos Sainz te dé la enhorabuena te motiva al 200 por 100"

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallys Gil Membrado, campeón más joven del Campeonato de España de Rallys de Tierra (CERT) a los 17 años, defiende que, aunque ha logrado este título sin carné de conducir y ante rivales con más experiencia, en este deporte no importa la edad porque "desde fuera solo se ve un coche de carreras pasando rápido", y no esconde que recibir el mensaje de enhorabuena de Carlos Sainz le motiva "al 200%",

"Siento mucha alegría porque se ve reflejado todo el esfuerzo durante estos años, sobre todo, durante este último año. Fue muy buena temporada, paso a paso, llegamos invictos al rally en Galicia, ganamos todas las pruebas del campeonato, y eso refleja también una buena manera de hacerlo, siempre rally a rally y pensando también en los puntos", valoró el barcelonés, de solo 17 años, en una entrevista a Europa Press.

En las oficinas de Red Bull, su patrocinador, Gil Membrado atiende a los medios de comunicación con su coche vigilando a apenas 10 metros, todavía con las heridas de guerra de las cinco carreras disputadas en el Campeonato de España. Con seguridad, como si ya llevara toda la vida en esto, el catalán recordó la prueba en Galicia, donde le bastaba con ser 12º, pero fue campeón subiéndose al podio.

"Fue el rally más difícil de gestionar. Empezamos por la mañana apretando un poco porque me sentía cómodo, pero con el equipo decidimos dar un paso atrás, hacer el rally con más tranquilidad, no solo también por el campeonato sino también por conservar el coche para los test", relató.

Gil Membrado da el primer gran paso en una carrera que arrancó con solo 13 años cuando, bajo el paraguas de la Real Federación Española de Automovilismo, debutó en el Campeonato de Europa de Rallys en Liepaja (Letonia). "Empezar desde tan 'pequeñito' en los rallys también me ha hecho crecer como persona. Recuerdo el primero, el primer tramo tenía 28 kilómetros y los rallys te hacen tomar decisiones. El piloto suele tener la última palabra y eso te hace mejorar y crecer también como persona fuera del coche", explicó.

"Yo creo que la edad es solo un número. Al final, ganar es ganar y creo que todos lo disfrutamos por igual. Es una sensación única y es por lo que al final te esfuerzas y luchas todos los días, para poder ganar y tener esa sensación de haber hecho las cosas bien", celebró el piloto nacido en 2007, campeón de España de rallys más joven superando a otros nombres relevantes dentro de la disciplina como Dani Sordo.

"ME LLAMA BASTANTE LA ATENCIÓN CORRER EL DAKAR"

Membrado también reconoce el respeto del resto de pilotos. "Cuando te pones el casco y entras dentro del coche, todos tenemos la misma edad, desde fuera solo se ve un coche de carreras pasando rápido", comentó, antes de celebrar la "tendencia" de que cada vez más niños y jóvenes pilotos comiencen antes con sus carreras. "Lo veo bien y me motiva ver a chicos jóvenes empezar a seguir mi camino, que vean que es un camino que funciona", agregó.

Y al no ser mayor de edad, Gil Membrado es campeón de España sin tener todavía carné de conducir. "El 25 de octubre cumplo 18 años y es la primera fecha que hay exámenes. El 5 de noviembre ya estoy apuntado en la autoescuela y he hecho incluso alguna práctica. Y la verdad es que no es fácil ir a la vía pública sin haberlo hecho nunca, empezar a aparcar y circular en público. Tendrá que ser sin fallos, ni leves ni graves", bromeó.

A pesar de la edad, Gil Membrado ya valora estos triunfos, consciente de que "ganar es muy difícil". "Pero cuando sientes la sensación de ganar, además sabiendo que es muy difícil hacerlo, te motiva aún más y te hace en todas las carreras querer ganar y quererlo hacer siempre bien", dijo.

Tampoco le pesa le etiqueta de niño prodigio, porque su vida "siempre ha sido así". "Ya queda menos para ser mayor de edad, creo que ha sido muy bonito hasta ahora, mis padres me han dado esta oportunidad de poder correr desde tan 'pequeñito' y siendo menor de edad, y siempre estaré agradecido", reveló.

"Mi padre -Josep María Membrado, diez veces campeón de Cataluña de rallys- fue quien me metió en este mundo. Mi padre y mi madre me dieron esa confianza para ir a un país tan lejano como Letonia y empezar a competir ahí, y tener la responsabilidad de conducir un coche de rallys por carreteras de altas velocidades. Cuando miro atrás, estoy contento de haberlo hecho y de todo lo que he aprendido estos años", agradeció.

Aunque su gran "ídolo y referente" en los rallys es Carlos Sainz. "Que te dé la enhorabuena por hacer un trabajo bien hecho... Es que no hay nada que te pueda llegar a motivar más en toda la vida, que un bicampeón del mundo y una persona como Carlos Sainz te dé la enhorabuena por el título y por hacer las cosas bien te motiva al 200 por 100", admitió.

Mirando al futuro, Membrado confesó que "aún no hay nada al 100%" respecto a su participación en el Mundial de Rallys, porque todo se cierra entre "finales de septiembre y final de año". "Pero yo creo que hay un sueño y también es un objetivo que es llegar a correr y a participar en alguna prueba del Mundial para coger experiencia", deseó.

"Es todo seguir un camino y haciendo las cosas bien se puede llegar a lograr ser campeón del mundo. Yo creo que es obviamente lo más difícil de nuestro deporte, porque solo hay una persona que lo consigue cada año", señaló.

Finalmente, Membrado tampoco renunció a probar otras categorías en el futuro, aunque ahora está "muy centrado en el rally". "También me llama bastante la atención el Dakar, tiene mucha atención mediática. Pero primero se tiene que cerrar la etapa del rally, que aún queda mucho, y luego empezar otra que pueda llegar a ser un día correr el Dakar", concluyó.