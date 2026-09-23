El gran maestro José Carlos Ibarra presenta 'Jaque mate', una guía práctica para acercarse al ajedrez. - GRUPO PLANETA

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Maestro de ajedrez José Carlos Ibarra ha presentado su nuevo libro 'Jaque mate', una guía que reúne consejos prácticos, anécdotas de los grandes maestros y herramientas clave que todo jugador debe dominar para comprender esta disciplina desde una perspectiva estratégica y mejorar la toma de decisiones en cada jugada.

Conocido en redes sociales como @GMSpiderIbarra, el autor desvela en esta publicación las herramientas esenciales para lograr la victoria en el menor tiempo posible y mejorar la toma de decisiones en cada jugada.

La obra abarca los aspectos fundamentales del juego a través de ocho pilares estratégicos y ofrece recursos para desarrollar una apertura sólida, aprovechar ventajas dinámicas y estáticas, así como ejecutar ataques efectivos.

Asimismo, la obra, que está editada por Temas de Hoy del Grupo Planeta y sale este miércoles a la venta, enseña a reconocer los patrones tácticos más relevantes, explorar la estrategia en la fase final del juego y comprender el papel de cada pieza, con el objetivo de optimizar la preparación mental frente al tablero y alcanzar resultados óptimos.

Ibarra, nacido en Totana (Murcia) en 1985, cuenta con un ELO de 2559 y destaca por su rendimiento en la modalidad de ajedrez Blitz, partidas rápidas, disciplina en la que se ha proclamado campeón del mundo. Campeón de España en distintas modalidades, el autor ha derrotado a Magnus Carlsen y cuenta con el respaldo del Gran Maestro Internacional Jesús de la Villa García, quien ha destacado en el prólogo el enfoque novedoso del libro al abordar las tres fases del juego.

Además de su trayectoria en la competición, el ajedrecista ha desarrollado una importante labor divulgativa tras comenzar a retransmitir para Chess.com en 2022 y abrir su canal personal en Twitch, lo que le ha llevado a superar los 200.000 seguidores en sus plataformas digitales. Paralelamente, Ibarra imparte clases en su propia academia virtual, entre cuyos alumnos particulares figuran varios campeones de España.