Guillem Pujol termina 24º en los 10 km en aguas abiertas y se queda sin plaza olímpica

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Guillem Pujol ha finalizado en 24ª posición en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas de los Mundiales de natación, que se están disputando en Doha, un resultado que le deja sin plaza olímpica en la distancia para París 2024.

El catalán comenzó alejado (32º), pero subió a la vigésima quinta plaza en la segunda vuelta, puesto que no pudo mantener en la tercera, donde cayó al 36º a 16 segundos de un estirado grupo cabecero. En el segundo cambio, al de Blanes se le escaparon las opciones olímpicas porque ni entraba por cuota ni por continente (primer europeo).

Finalmente, concluyó vigésimo cuarto a 1:34 del ganador de la prueba y nuevo campeón mundial, el húngaro Kristof Rasovszky (1:48:21.20), que encabezó un podio que completaron el francés Marc-Antoine Olivier y el británico Hector Pardoe. Pujol competirá también en la prueba de 5 kilómetros.

"Estoy un poco triste, pero contento de haberlo dado todo. He llegado reventado, y eso lo valoro como que he dado lo mejor de mí, aunque no ha sido suficiente. Estoy bastante contento con la carrera, hay cosas para mejorar, pero me he notado bien nadando, fuerte, y es una lástima no haber podido conseguir el objetivo. Ahora toca recuperarme para el 5 kilómetros", señaló Pujol tras la prueba.

Sobre la carrera, explicó que se cortó "en la cuarta o quinta vuelta por primera vez". "Ahí tuve que hacer un esfuerzo bastante grande para engancharme al grupo. He logrado conectar, pero ha sido el último corte y me he quedado, ahí estaban las plazas", analizó. "Me ha costado terminar la última vuelta, en el último cambio de ritmo me ha faltado un poquillo", concluyó.