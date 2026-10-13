El español Guillermo Gómez, campeón del mundo absoluto de patinaje artístico en los World Skate Games en Asunción. - CLUB PATINAJE ARTÍSTICO BOADILLA DEL MONTE

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Guillermo Gómez, de 19 años y perteneciente al Club Patinaje Artístico Boadilla del Monte, se ha proclamado campeón del mundo absoluto de patinaje artístico sobre ruedas en la modalidad libre durante los World Skate Games, que se están disputando en Asunción (Paraguay).

En su primera temporada en la máxima categoría internacional, el deportista madrileño ha logrado el oro tras firmar un récord mundial absoluto con una puntuación total de 275,76 puntos, 100,18 de ellos en el programa corto, lo que le ha convertido en el primer patinador en superar la barrera de los 100 puntos en un Mundial.

Tras haber conquistado previamente los títulos mundiales júnior en 2024 y 2025, Gómez suma con este triunfo su tercer oro mundial consecutivo en dos categorías distintas tras un año complicado en el que una lesión obligó a permanecer alejado de las pistas durante varios meses.

"Estoy muy emocionado con este logro. Es lo que he soñado desde pequeño y llegar hasta aquí ha sido mi lucha y mi objetivo diario", afirmó Gómez, quien destacó el trabajo de sus entrenadores, Arber Palau y Elba Alonso.