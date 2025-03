La haltera Alba Sánchez muestra su ejemplo de lucha contra el 'bullying' en colegios de Valencia

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La haltera española Alba Sánchez compartió con niños de 4º, 5º y 6º de Primaria del Colegio Santos Patronos de Alzira, en Valencia, su localidad natal, su ejemplo de lucha contra el acoso escolar que sufrió cuando empezó a practicar halterofilia y recibía comentarios negativos por entender que se trataba "de un deporte de chicos".

"Al principio me afectaron aquellos comentarios, pero fui apartándolos porque tenía a mi tía Estefanía Juan como referente. El hecho de querer ser como ella me ayudaba a superarlos y centrarme en mí", manifestó la valenciana en declaraciones facilitadas por la Fundación Trinidad Alfonso, organización que impulsa esta iniciativa sobre la temática que protagonizará este año el Dia de l'Esport.

La deportista recordó cómo, con el paso de los años, los comentarios negativos continuaban por su musculatura. "Sin embargo, muchas de las personas que entonces me insultaban, ahora me piden rutinas de gimnasio o me preguntan cómo hacer ciertos ejercicios", relató Alba Sánchez, que también enseña "la importancia de perdonar sin dejar de concienciar".

En el marco de la celebración del Dia de l'Esport, el próximo 3 de abril se celebrará el 'gran partido contra el bullying' con alrededor de 360.000 escolares de más de 1.000 centros de las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Todos ellos realizarán en sus propias instalaciones una jornada especial de deporte para conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física.