Archivo - Helly Hansen presenta 'Canyon Duffel Pack', su versátil bolsa de viaje para los aventureros. - HELLY HANSEN - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva especializada en esquí y deportes náuticos Helly Hansen presenta las bolsas de viaje de la serie Canyon Duffel Pack, versátiles, compactas, duraderas y cómodas de llevar en cualquier aventura.

Con numerosos detalles que aportan libertad y simplifican los desplazamientos, están disponibles en formatos de 35, 50 y 65 litros. Las bolsas de viaje Canyon Duffel Pack disponen de correas ajustables para los hombros, que permiten llevarla en forma de mochila o bandolera. Estas correas se almacenan en un bolsillo especial situado en la tapa superior, y se pueden sacar fácilmente.

Además, cuenta con un montón de cinchas tubulares que permiten levantar la bolsa de forma segura desde múltiples puntos. El diseño de la Canyon Duffel Pack incorpora múltiples compartimentos.

Así, debajo de la tapa superior hay un bolsillo de malla de acceso rápido, diseñado para facilitar el almacenamiento de objetos más pequeños o aquellos que puedes necesitar a menudo. Asimismo, la bolsa se pliega fácilmente y se guarda en su propio bolsillo.